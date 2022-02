Lise ve üniversite sınavlarına tek başına hazırlanmak artık pek mümkün değil; yardımcı kaynak kitaba ihtiyaç duyuluyor. Peki İstanbulda en uygun YKS, TYT-AYT hazırlık kitapları nerede?

İstanbulda TYT-AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES, DGS sınava hazırlık kitaplarının yoğun biçimde bulunduğu kitabevlerini sizler için araştırdık.

BİLGİYİ ARTIRMAK İÇİN…

Pek çok ülkede olduğu gibi sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde hazırlık için profesyonel destek almak çok önemli. Sınavda başarı için bilgiye ihtiyacımız var. Bilgiyi artırmanın yolu, yöntemi ve adresi ise belli. Okumak. “Nerede?” diye sorarsanız eğer; ilk alacağınız cevap “okul” oluyor ve fakat burada da karışınıza “hangi okul?” sorusu çıkıyor. Bu sorunun cevabı da aslında içinde… Okul gibi bir okul… Öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okul. Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor. Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

PROFESYONEL DESTEK GEREKLİ

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek. Mutla profesyonel bir desteğe ihtiyaç var.

SINAV HAYATIN BİR GERÇEĞİ

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Sınav hayatın bir gerçeği haline geliyor.

TEK BAŞINA HAZIRLANMAK MÜMKÜN DEĞİL

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

DENEYİM ÇOK ÖNEMLİ

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor. Sistemli çalışmak kadar deneyimli isimlerin önderlik yapması da önemli hale geliyor.

TÜRKİYE’DE 500 ŞUBE İLE LİDER

İşte bu noktada karşımıza bütün taleplere cevap verecek profesyonel bir kurum çıkıyor: İşler Yayın Grubu ile İşler Yayın Grubunun ürettiği on binlerce kitabı raflarında sergileyen İşler Kitapevleri… 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla en yakın takipçisine açık ara fark atıyor… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın grubu bir rekora imza atıyor. Sınav alanında Türkiye’nin birikimi olarak addedilen bu yayınlar İşler Kitabevleri aracılığıyla 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuluyor. Türkiye’nin en yaygın dağıtım ağına sahip İşler Kitabevlerinde hem TYT-AYT, YKS hem de LGS hazırlık kitaplarını en uygun fiyata bulmak mümkün. Ayrıca KPSS, ALES, DGS kitaplarını da İşler Kitabevlerinde bulmak mümkün.

İSTANBUL’DA 30’UN ÜZERİNDE ŞUBE İLE LİDER

Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Kitabevleri Anadolu sathına yayılmış 500 şubesiyle erişebilirliği ve seçiciliği kolaylaştırıyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrencilerin yolu bir şekilde İşler Kitabevleriyle kesişiyor. Türkiye sathında olduğu gibi İstanbul’da da en çok şubeye sahip kitabevi olarak İşler Kitabevleri dikkat çekiyor. Günümüz itibariyle İşler Kitabevleri İstanbul’un farklı semtlerinde 40’a yakın şube ile hizmet vermeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA İŞLER KİTABEVLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞÖYLE:

• Bilge Kitap Kırtasiye: Başakşehir Başak Bilge Kırtasiye, Ertuğrul Gazi Caddesi

• Efe Kırtasiye: Sultangazi Sultançiftliği, 9.Sokak, No:6a

• Eğitim Market Kırtasiye Yay. Tic. Ltd Şti: Beşiktaş Sinanpaşa Ihlamurdere, Ortabahçe Caddesi, No:38

• Fetih Kitap Kırtasiye: Esenler 100. Yıl, Ana Caddede Özdamla Sürücü Kursu Oruçreis Mahallesi, Barboros Caddesi, (Ziraat Bankası Çapraz Karşısı Karşısı) No:100/B

• İşler Kitabevi Arnavutköy Şube: Arnavutköy Merkez, Merkez Mahallesi, Adaş Sokak, (Camii Yanı) No: 5/B

• İşler Kitabevi Avcılar Şube: Avcılar Merkez Mahallesi, Marmara Caddesi, Hızırbey Çarşısı, No:35

• İşler Kitabevi Bağcılar Şube: Bağcılar İnönü, Bağcılar Caddesi, No:10

• İşler Kitabevi Başakşehir Şube: Başakşehir Başakşehir Mahallesi, Toros Caddesi, Arterium 4.Blok, No:103

• İşler Kitabevi Bayrampaşa Şube: Bayrampaşa Orta Mahalle, Demirkapı Caddesi, Bayrampaşa Çarşısı, D:No:5/35

• İşler Kitabevi Beşiktaş Şube: Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi, Hoşfırın Caddesi, Sinanpaşa İş Merkezi, No:1b, D:167

• İşler Kitabevi Beykent Şube: Beylikdüzü Adnan Kahveci, (Kubist Park Residance) Avrupa Caddesi, No:108/46

• İşler Kitabevi Beylikdüzü Şube: Beylikdüzü Osb/Esenyurt Mevlana Mahallesi, Sultan Selim Caddesi, Mor Menekşe Apartmanı No:4, D:F

• İşler Kitabevi Çekmeköy Şube: Dudullu Osb/Çekmeköy/ Mehmet Akif , Refah Sokak, No: 8/14

• İşler Kitabevi Esenyurt Şube : Beylikdüzü Osb/Esenyurt Fatih, 954. Sokak, No:1

• İşler Kitabevi Gaziosmanpaşa Şube: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Ferah Sokak, Emirağ Avm No: 14/56

• İşler Kitabevi Halkalı Şube: Küçükçekmece Meydan Halkalı Avm 1. İkitelli Caddesi, No: 2, No:16 D:A Blok,

• İşler Kitabevi Kadıköy Şube: Kadıköy Osmanağa O-1, Yoğurtçu Şükrü Sokak, No:47

• İşler Kitabevi Kartal Şube: Kartal Kordonboyu, Hamam Sokak, No:51

• İşler Kitabevi Maltepe Şube: Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Bagdat Caddesi, Güven İş Merkezi No:415

• İşler Kitabevi Mecidiyeköy Şube: Şişli Mecidiyeköy, Kervan Geçmez Sokak, No:9/1-D

• İşler Kitabevi Mimaroba Şube: Büyükçekmece Mimaroba, Mustafa Kemal Bulvarı, No:16c

• İşler Kitabevi Pendik Şube: Pendik Doğu, Vicdan Sokak, No: 8/A

• İşler Kitabevi Sefaköy Şube: Sefaköy/K.Çekmece Kartaltepe Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Arafat Apt. No9/A

• İşler Kitabevi Silivri Şube: Silivri Alibey, Başkomutan Caddesi, No:76/B

• İşler Kitabevi Şirinevler Şube: Şirinevler, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, 2. Sokak, No:1 D:1

• İşler Kitabevi Sultanbeyli Şube: Sultanbeyli Mehmet Akif, Cami Caddesi

• İşler Kitabevi Tuzla Şube: Tuzla Cami, İstasyon Caddesi, No:16/A

• İşler Kitabevi Ümraniye Çarşı Şube: Ümraniye Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Bölükbaşı İş Merkezi, No:139.

• İşler Kitabevi Ümraniye Şube: Ümraniye Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Tunaboyu Sokağı No: 7/A

• İşler Kitabevi Bağdat Caddesi Şube: Kadıköy Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, Murat Bey Apt. No:517/A

• İşler Kitabevi Bakırköy Şube: Bakırköy Cevizlik, Mor Sümbül Sokak, No: 36/2

• İşler Kitabevi Sarıyer Şube: Sarıyer Merkez, Ağaçlı Bostan Sokak, No:26

• İşler Kitabevi Üsküdar Şube: Üsküdar Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi, Meriç İşhanı, D:No:49/B

• Kafdağı Kitap & Kırtasiye: Zeytinburnu Gökalp Prof. Muammer Aksoy Cad. 47/A

• Kardeşler Kitabevi: Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir, 831. Sokak, No:48

• Kurgu Yayıncılık: Güngören Haznedar Caddesi

• Merkez Kitabevi: Küçükçekmece Fevzi Çakmak, Ahmet Kocabıyık Sokak, No: 5/D

• Okulyolu Kitap Kırtasiye San. Ve Tic Ltd Şti: Esenyurt Okulyolu Kitap Kırtasiye Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, No:52

• Patika Eğitim Yayınları Dünyası: Beyoğlu Piripaşa Piripaşa Mahallesi, Hasköy Caddesi, Şaban Deresi Sokak, No:71/B

• Şehir Kitap Dağıtım: Bağcılar 100.Yıl Mahallesi, 2202. Sokak, No:11/A(42 Evler-Onur Apartmanı)

• Yaydes Yayın Destek: Üsküdar Küplüce, Saklambaç Sokak, No:4/A

• Zeki Kitabevi: Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi, 911.Sokak, Göztepe Apt. No:17/ B Kaynak: İstanbul’da YKS hazırlık kitapları nerede?

