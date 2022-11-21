İstiklal’de bombalı paket şakası yapan yabancı uyruklular hakkında işlem başlatıldı

İstiklal Caddesi’nde bir grup yabancı uyruklu şahsın “bombalı paket şakası” yapıp, bunu sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili işlem başlatıldı. Göç İdaresi, İstiklal’de bombalı paket şakası yapan yabancı uyruklular hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Terör örgütünün bombalı saldırısı ile gündemde olan İstanbul İstiklal Caddesi ’nde bir grup yabancı uyruklu şahsın sözde bombalı paket şakası yapıp bunu da sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Göç İdaresi, İstiklal’de bombalı paket şakası yapan yabancı uyruklular hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstiklal Caddesi'nde yabancı uyruklu bir grubun bomba şakası yaptığını söyleyerek tepki göstermişti. CHP’li Tekin twitter hesabından sözkonusu yabancı uyruklu kişilerin çektiği sözde bombalı paket şakasının videosunu paylaşıp "Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı" demişti.

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Yabancı uyruklu kişilerin bombalı paket şakası videosunda, İstiklal Caddesi'nde elinde poşet olan bir kişi yanındaki iki kişi ile birlikte kameraya bir şeyler söyledikten sonra panik havasıyla koşmaya çalışıyordu. Üç kişinin yaptığı panik hareketlerinin ardından caddede yürüyen insanlar da panik oluştuğu görülüyordu...

Göç İdaresi Başkanlığı'nca İstiklal Caddesi'nde yabancı uyruklu 3 kişinin toplumsal infial yaratacak şekilde video çekip, sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili idari işlem başlatıldığı açıklandı.

Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, olayın "bombalı paket şakası" değil, " kapkaç şakası " olduğu belirtilirken, şöyle denildi:

"Emniyet teşkilatımızla koordineli bir şekilde yapılan araştırma neticesinde; ülkemizi ziyaret amacıyla bulunan 3 turist tarafından İstiklal Caddesi'nde, sosyal medyada beğeni alma amacıyla çekildiği değerlendirilen mizahi videonun çekim tarihinin, bombalı terör saldırısından önce olduğu tespit edilmiştir. Ancak videonun saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmış olması hem sorumsuzca hem de provokasyona açık bir paylaşım olarak değerlendirilmektedir. Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek 'bombalı paket şakası' olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir 'kapkaç şakası' olduğu anlaşılan görüntülerin terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaşılmasının ve ülkemizdeki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının kabul edilebilir herhangi bir tarafı bulunmamaktadır..."

Açıklamada yabancı uyruklu grubun paylaşımları kötü niyetli girişim olarak değerlendirildi ve şöyle denildi:

"Böylesi kötü niyetli girişimlerin ülkemizdeki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesi niyetini taşıdığı da değerlendirilmektedir. Dünyadaki birçok devletin taziye mesajıyla ülkemizin acısını paylaştığı böyle bir ortamda, mevzubahis sosyal medya paylaşımını, Türkiye'nin hassasiyetini gözetmeden yaparak hem provokasyona neden olan hem de toplumsal vicdanı inciten bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, görüntülerdeki 3 kişiden F.R.'nin 8 Kasım 2022 tarihinde, A.O.'nun 10 Kasım 2022 tarihiinde ülkemizden çıkış yaptığı anlaşılmış olup; hala ülkemizde bulunan diğer yabancının ülkemizden çıkışı için gerekli idari süreç yürütülmektedir. Ülkemizdeki tüm yabancılarla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan bu tip münferit olayların tespit edilmesi durumunda gerekli takipler yapılarak adli veya idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir.."



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