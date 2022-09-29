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İtalyan Romano Beypazarı'na ulaştı

İtalya'dan Kudüs'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki Renato Romano, Beypazarı’na ulaştı.
İtalyan Romano Beypazarı'na ulaştı

Roma'dan çıktığı Kudüs yolculuğunda yürüyüşünün 85. gününde Beypazarı'na gelmeyi başaran Romano, Beypazarı Belediye Kültür Müdürlüğünce turizm ofisinde misafir edildi. Burada açıklamada bulunan Romano, Beypazarı ziyaretinden memnun kaldığını, ilçede kendisine gösterilen ilgiyi her yerde anlatacağını söyledi.

Kudüs'e yaya olarak gittiğini vurgulayan Romano, şimdiye kadar yolculuğunun iyi geçtiğini, bazı bölgelerde konakladığını, dinlendikten sonra sabahın erken saatlerinde dinç olarak yola devam ettiğini anlattı.

BU ŞEHRİ GÖRME FIRSATIM OLDU 

Romano, Beypazarı’nın ismini daha önceden duyduğunu, tarihi ipek yolu üzerinde olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bugün de yolum bu güzel şehre düştü. Beypazarı'nı gezme ve görme fırsatım oldu." dedi.

YOLCULUK GAYET GÜZEL GEÇİYOR 

Buradan Ankara'ya gideceğini belirten Romano, "Kudüs'e kadar yolculuğum ne kadar sürer bilemiyorum ama Kudüs'e varacağım. Hedefim Kudüs. Türkiye içinde yolculuğum gayet güzel geçiyor. Sürücüler, yolda yanımdan geçerken korna çalarak beni selamlıyor." diye konuştu.

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