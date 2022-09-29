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İtfaiyecilerin Yemin Töreni’ne katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni göreve başlayan İtfaiye Daire Başkanlığı personeli için düzenlenen yemin törenine katıldı. Yavaş, “Sizler daha konforlu ve mutlu bir iş ortamına sahip olun istiyoruz.” dedi.
İtfaiyecilerin Yemin Töreni’ne katıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri devam ediyor. Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu’nda, göreve yeni başlayan itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi. 295 itfaiye eri için düzenlenen yemin törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve itfaiyecilerin aileleri katıldı.

DİNAMİK BİR EKİP KURULDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiklerinde büyük bir personel ve ekipman açığı ile karşı karşıya geldiklerini belirterek, “Sadece itfaiye bölümü mezunlarından oluşan 445 mesai arkadaşımız liyakatle iş başı yaptı. Yaş ortalaması 40’a düştü, tecrübeli ve dinamik bir ekip kuruldu” diye konuştu.

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ANLAMLI SERGİ

‘İtfaiye Haftası’ etkinlikleri kapsamında; Kızılay Metro İstasyonu’nda itfaiye personelinin deprem, yangın, sel ve diğer doğal afetlerde görev yaparken çekilen fotoğraflarından oluşan sergi Başkentlilerle buluştu.  Sergi 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

“Biz Susuyoruz Fotoğraflar Konuşuyor” adlı serginin açılış törenine ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile çok sayıda itfaiye personeli katıldı. Sergi açılışının ardından, protokol ve Başkentliler K-9 Arama Kurtarma köpekleri Boomer, Çakıl ve Rüzgâr’ın düzenlediği gösteriyi izledi. 

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