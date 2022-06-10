  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atık malzemeleri sanata dönüştürdü

Sincan’da Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atık malzemeleri sanata dönüştürerek yılsonu sergisinde görücüye çıkardı.
Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atık malzemeleri sanata dönüştürdü

Sıfır atık projeleriyle bir marka haline gelen Sincan’da, Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri atık malzemeleri sanata dönüştürerek yılsonu sergisinde görücüye çıkardı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ilgiyle gezdiği sergide öğrencilerin eserleri tam not aldı.

sergi3.jpeg

Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi yılsonu sergisi ve konseri ile hem gözleri hem kulakları mest etti. Öğrencilerin bütün bir yıl hazırladığı eserlerin sunulduğu sergi ve konserde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler dikkat çekti.
 
Öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek sanat eserine dönüştürdüğü kıyafetleri kendi üzerlerinde sergilemesi beğeni kazandı.

“ESERLERE HAYRAN KALDIM”
 
Resimleri inceleyen Ercan, “Öğrencilerimizin birbirinden güzel eserlerine hayran kaldım” diyerek hem öğretmenleri hem de öğrencileri tebrik etti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler Eğriova Yaylası’na çıktı11 Haziran 2022 Cumartesi 00:27
  • Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenlendi11 Haziran 2022 Cumartesi 00:25
  • Ankara'yı farklı açılardan görmek isteyenler "Photowalk" sergisinde buluştu11 Haziran 2022 Cumartesi 00:24
  • Kahramankazan’da “İyilik Melekleri” görev başında11 Haziran 2022 Cumartesi 00:23
  • Mamak aile merkezlerinde yıl sonu sergisi düzenlendi11 Haziran 2022 Cumartesi 00:22
  • Keçiören Belediyesi Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi’ne halı saha inşa edildi11 Haziran 2022 Cumartesi 00:20
  • Keçiören Önder Ata İlkokulu’nda farkındalık etkinliği düzenlendi10 Haziran 2022 Cuma 00:25
  • Endemik Vadi’ye, Tabiat Takvimi ve Güneş Saati sistemi yerleştirildi10 Haziran 2022 Cuma 00:24
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor 10 Haziran 2022 Cuma 00:23
  • Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Haymana’yı ziyaret etti10 Haziran 2022 Cuma 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti