Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atık malzemeleri sanata dönüştürdü

Sincan’da Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atık malzemeleri sanata dönüştürerek yılsonu sergisinde görücüye çıkardı.

Sıfır atık projeleriyle bir marka haline gelen Sincan’da, Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri atık malzemeleri sanata dönüştürerek yılsonu sergisinde görücüye çıkardı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ilgiyle gezdiği sergide öğrencilerin eserleri tam not aldı.

Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi yılsonu sergisi ve konseri ile hem gözleri hem kulakları mest etti. Öğrencilerin bütün bir yıl hazırladığı eserlerin sunulduğu sergi ve konserde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler dikkat çekti.



Öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek sanat eserine dönüştürdüğü kıyafetleri kendi üzerlerinde sergilemesi beğeni kazandı.

“ESERLERE HAYRAN KALDIM”



Resimleri inceleyen Ercan, “Öğrencilerimizin birbirinden güzel eserlerine hayran kaldım” diyerek hem öğretmenleri hem de öğrencileri tebrik etti