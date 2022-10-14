İttihadul Ulema nedir, kimlerden oluşuyor? Alimler Buluşması ne zaman?

İslam aleminin farklı coğrafyalarından çok sayıda ulema Diyarbakır’da biraraya geliyor. 7. Alimler Buluşması ne zaman? Buluşmayı kim organize ediyor? İttihadul Ulema nedir, kimlerden oluşuyor?

İslam aleminin farklı coğrafyalarından çok sayıda ulema Diyarbakır’da biraraya geliyor. 7. Alimler Buluşması ne zaman ? Buluşmayı kim organize ediyor? İttihadul Ulema nedir , kimlerden oluşuyor ?

İttihadul Ulema, Diyarbakır merkezli Alimler ve Medreseler Birliği ’nin kendileri için kullandığı bir isim. Alimler ve Medreseler Birliği, kendilerini “İttihadul Ulema” olarak adlandırıyor.

Peki Alimler ve Medreseler Birliği ne gibi faaliyetlerde bulunuyor, İttihadul Ulema ne demek , anlamı ne?

Diyarbakır merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Alimler ve Medreseler Birliği, Türkiye’nin birçok ilinde İslami ilimler ve sosyal komisyonlarıyla faaliyet yürütüyor.

Alimler ve Medreseler Birliği, resmi internet sitesinde kendilerini şöyle anlatıyor:

“Özellikle bölgemizde yüzyıllardır devam eden medrese geleneğine sahip çıkmak ve ilmi kurumlarımızın daha düzenli şekilde devamlığını sağlamak amacıyla kurulan Birliğimiz; İslami ilimler ve ictimai konularda ifrat ve tefritten uzak, İslam kültür külliyatını öğretmek, bu ilimler ışığında talebe yetiştirip, Müslümanları aydınlatmak amacıyla kurulmuştur. Özellikle medreselerle ilgili ilmi çalışmalar yaparak faaliyetlerini yürüten İttihad-ul Ulema, topluma önderlik yapan, halkla iç içe olan örf ve adetlerini göz önünde bulunduran Alim ve Alimeler yetiştirmeyi hedefliyor.

Ayriyeten bölgemizde çeşitli sebeplerden dolayı ihmal edilen kız medreselerini topluma kazandırmak ve bayanların daha eğitimli olmalarını sağlamak için birçok il ve ilçemizde bayan medreselerine özellikle yer vermenin halkımız için elzem olduğu kanaatine vardık. Müslüman toplumun inşası için Âlim ve Âlimelerin üstlenmesi gereken sorumlulukların layıkıyla yerine getirilmesi temel hedeflerimiz arasındadır. Bu bakımdan medreselerimizde yetişen talebelerimiz bu bilinç ve şuur ile yetiştiriliyor.

İslami ilim ile vakıayı birleştirmek, hayatı ilim ile aydınlatmak, âlimlerin ilmi sahada olduğu gibi sosyal ve siyasal sahada da etkin ve söz sahibi olmasını sağlamak ve bütün toplumu ilimden faydalandırmak.”

BİRLİĞİN BAŞKANI ENVER KILIÇARSLAN

Birliğin Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan. Genel Başkan Yardımcıları ise Molla Abdurrahman Özekinci, Molla Beşir Şimşek, Suat Yaşasın’dan oluşuyor. Genel Sekreter’i de Molla Muhammed Özer. Birliğin Yönetim Kurulu’nda ayrıca şu isimler yer alıyor: Molla Sahap Korkutata, Molla Abdulkuddus Yalçın, Molla Ali Altun, Molla Remzi Uçar.

7. ALİMLER BULUŞMASI

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) İslami faaliyetleri kapsamında 7 yıldır Alimler Buluşması düzenliyor. İttihadul Ulema’nın Alimler Buluşması’nda Türkiye’nin yanı sıra bazı ülkelerden alimler Diyarbakır’da biraraya geliyor.

Bu yıl ki Alimler Buluşması 15 ve 16 Ekim’de gerçekleşiyor.

İTTİHADUL ULEMA'nın Diyarbakır'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirilecek 7. Alimler Buluşması’nın teması “Ümmetin İlim ve Düşünce ile Gelişmesi ve Kalkınmasında Ulemanın Rolü” olarak açıklandı.

Doğru Haber Gazetesi’nin haberine göre, “2015 yılından bu yana her yıl ekim ayında düzenlenen buluşma, Kürt coğrafyası başta olmak üzere İslam ülkelerinden seçkin ulemanın katılımıyla yapılıyor.”

7'nci Alimler Buluşması Rehber TV ve sosyal medya platformlarından canlı yayımlanıyor.

PROBLEMLERE ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN...

İTTİHADUL ULEMA Genel Sekreteri Molla Muhammed Özer, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan, Libya ve Ürdün'den alimlerin katıldığı Alimler Buluşması hakkında şunları söyledi:

"7'ncisini düzenleyeceğimiz bu buluşmalardaki temel amacımız, Kürt coğrafyası başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ulemayı ortak noktalarda bir araya getirmektir. İslam aleminde bulunan mevcut problemlere çözüm üretmek ve kalkınmasında öncü rol oynamaktır. Bu bağlamda programımızın hayırlara vesile olmasını diler, İslam âleminin var olan sorun ve sıkıntılarına çözüm olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim."

Gazete İlksayfa

