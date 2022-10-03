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İzleyiciler ‘şeflik’ yaptı

Gençlik Parkı'nda düzenlenen ‘Yönet Bizi’ etkinliğinde CSO, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Orkestra Akademik Başkent'ten 15 sanatçı, repertuvarlarındaki eserleri, izleyicilerin şefliğinde seslendirdi.
İzleyiciler ‘şeflik’ yaptı

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Yönet Bizi" etkinliğinde Ankara'daki sanat kurumlarının müzisyenlerden oluşan orkestraya, müzikseverler şeflik yaptı. Gençlik Parkı'nda açık hava etkinliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Hacettepe Senfoni Orkestrası, Orkestra Akademik Başkent'ten 15 sanatçı yer aldı.

SANATLA BULUŞTURDULAR 

Orkestrayı, kendileri için hazırlanmış platforma üzerine çıkarak şeflik yapan izleyiciler yönetti. Kimi zaman orkestra üyeleri nasıl yönetecekleri konusunda etkinliğe katılanlara bilgi verdi. Etkinliğin koordinatörü Doğukan Çokşeker, klasik müzik konserine daha önce hiç gitmemiş veya son dönemde konsere gitme fırsatı olmayanları sanatla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Çokşeker, orkestra üyeleri için de bunun bir ilk olduğunu, sanatçıların ilk kez amatör şefler tarafından yönetildiğini kaydetti.

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BENDE ŞEF OLABİLİRİM DEDİM 

Etkinliğe katılarak şeflik deneyimi yaşayan İngilizce öğretmenliği mezunu Esma Nur Mercan, parktan geçerken konseri görüp geldiğini belirterek, "Neden olmasın, ben de şef olabilirim dedim. Kısa süre de olsa şef olmak, çok keyifliydi. Ben de amatör olarak keman çalıyorum." dedi.

BÜYÜK KEYİF ALDIM 

Festivali takip ettiğini, özellikle konserlere gitmeye çalıştığını ifade eden Mercan, bu etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi. Ahmet Akbulut da profesyonel sanatçılara amatör de olsa şeflik yapmaktan büyük keyif aldığını ifade ederek, klasik müziği sevdiğini ama derin bir bilgisini olmadığını söyledi.

YOLDAN GEÇERKEN GELDİM 

Hukukçu olduğunu belirten Akbulut, "Böyle bir deneyimi yaşadığım için etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Yoldan geçerken geldim. Profesyonel bir orkestranın başına geçip, çubuğu elime almak güzeldi." dedi.


 

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