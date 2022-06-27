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İzmir'de ekmeğe zam kararı

İZMİR'de, ekmek fiyatlarında artış talebi için ilgili kurumlardan oluşturulan komisyon, 210 gram ekmeğin 1 TL zamla 4 TL olması kararını aldı. Karar, Ticaret Bakanlığı'na da görüş alınmak üzere gönderildi.
İzmir'de ekmeğe zam kararı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. En son yapılan artışla 1 Mart'ta 210 gram ekmek, 3 TL'den satılıyordu. Komisyon üyeleri, 210 gram ekmeğin 4 TL olması için görüş verdi. Oy çokluğuyla talep kabul edildi. Komisyon kararı, Ticaret Bakanlığı'na da görüş alınmak üzere gönderildi.

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, ekmeğe geçen yıl 1 Temmuz'dan itibaren 4'üncü zammın olacağını belirtip, "Esnaf birlikleriyle komisyon toplantısı yaptık. 210 gramı 3 TL olan ekmeğin fiyatını 4 TL olarak belirledik. Bu gerekiyordu. Bizim elektrik, mazot, doğal gaz ve un kullanımımız fazla ve bunlara zam geliyor. İnşallah bir daha zam gelmez de biz de ekmeğin fiyatını artırmayız" dedi.

Sağır, ayrıca ekmeğin israf edilmemesi çağrısı yaparak, market işletmelerine de satacakları kadar alması tavsiyesinde bulundu.

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