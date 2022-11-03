Japon Kültürü atölyeleri düzenlendi

Japonya Büyükelçiliği, Türk Japon Vakfı ve Japon Müziği ve Sanatları Derneğince, başkentte çay seremonisi, geleneksel kâğıt katlama sanatı ‘origami’, çiçek düzenleme sanatı ‘ikebana’ ve geleneksel Japon enstrümanı ‘koto’ dinletisi atölyeleri düzenlendi.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyelere çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar ilk olarak sahnede sergilenen çay seremonisini seyretti. Seremoninin ardından katılımcılara çay ikram edildi. Ardından eğitmenler eşliğinde bazı katılımcılar origami bazı katılımcılar da ikebana atölyesine katıldı. Katılımcılar, kendilerine verilen çiçekleri çeşitli şekilde düzenlemeye çalıştı.

DEĞİŞİK KÜLTÜRLERİ TANIMAK ÇOK GÜZEL ŞEY

Çay seremonisi etkinliğine katılan Cengiz Yalçın yaptığı açıklamada, Japon kültürünü merak ettiği için eşi ve iki çocuğuyla birlikte bu etkinliğe katıldığını söyledi. Yalçın, çay seremonisinin çok estetik olduğunu ve etkilendiğini belirterek, “Dünyadaki değişik kültürleri tanımak çok güzel bir şey” dedi.

Uzak Doğu kültürüne yabancı olduklarını vurgulayan Yalçın, bu tür etkinliklerle o kültürü tanıma fırsatı yakaladıklarını aktardı.

KÜLTÜRÜMÜ PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIM

Çay seremonisi performansını sergileyen rehber Akemi Kusayanagi de, Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğup büyüdüğünü, evlendikten sonra eşinin işi nedeniyle ABD, Türkiye ve Belçika'da yaşadığını söyledi. Kusayanagi, “İstanbul'da olduğum 4 yıl boyunca Türkiye'yi çok sevdim. Sonra da zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettim. Yurt dışındaki yaşam tecrübemden sonra, Japon kültürünün harika ve önemli olduğunu fark ettim. Yurt dışında insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Kültürümü Türk halkıyla paylaşmak için buradayım” dedi.

JAPON DESENLERİ KUMAŞI

Çay seremonisinin Japonya'nın geleneklerinden biri olduğunu kaydeden Kusayanagi, bu geleneğin uzun zaman önce Çin'den geldiğini ve Japon geleneğine dönüştüğünü söyledi. Kusayanagi, “Çay seremonisi sadece bir şeyler içmek değildir, kalbinizi ve ilginizi öğrenmenin bir yoludur” diye konuştu. Öte yandan etkinlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri ‘Japon Desenleri Kumaşı Sergisi’ açtı.

