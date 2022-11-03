  • BIST 4.105,46
  • Altın 976.665
  • Dolar 18.608
  • Euro 18.167
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Japon Kültürü atölyeleri düzenlendi

Japonya Büyükelçiliği, Türk Japon Vakfı ve Japon Müziği ve Sanatları Derneğince, başkentte çay seremonisi, geleneksel kâğıt katlama sanatı ‘origami’, çiçek düzenleme sanatı ‘ikebana’ ve geleneksel Japon enstrümanı ‘koto’ dinletisi atölyeleri düzenlendi.
Japon Kültürü atölyeleri düzenlendi

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyelere çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar ilk olarak sahnede sergilenen çay seremonisini seyretti. Seremoninin ardından katılımcılara çay ikram edildi. Ardından eğitmenler eşliğinde bazı katılımcılar origami bazı katılımcılar da ikebana atölyesine katıldı. Katılımcılar, kendilerine verilen çiçekleri çeşitli şekilde düzenlemeye çalıştı.

DEĞİŞİK KÜLTÜRLERİ TANIMAK ÇOK GÜZEL ŞEY 

Çay seremonisi etkinliğine katılan Cengiz Yalçın yaptığı açıklamada, Japon kültürünü merak ettiği için eşi ve iki çocuğuyla birlikte bu etkinliğe katıldığını söyledi. Yalçın, çay seremonisinin çok estetik olduğunu ve etkilendiğini belirterek, “Dünyadaki değişik kültürleri tanımak çok güzel bir şey” dedi.
Uzak Doğu kültürüne yabancı olduklarını vurgulayan Yalçın, bu tür etkinliklerle o kültürü tanıma fırsatı yakaladıklarını aktardı.

KÜLTÜRÜMÜ PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIM

Çay seremonisi performansını sergileyen rehber Akemi Kusayanagi de, Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğup büyüdüğünü, evlendikten sonra eşinin işi nedeniyle ABD, Türkiye ve Belçika'da yaşadığını söyledi. Kusayanagi, “İstanbul'da olduğum 4 yıl boyunca Türkiye'yi çok sevdim. Sonra da zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettim. Yurt dışındaki yaşam tecrübemden sonra, Japon kültürünün harika ve önemli olduğunu fark ettim. Yurt dışında insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Kültürümü Türk halkıyla paylaşmak için buradayım” dedi.

JAPON DESENLERİ KUMAŞI

Çay seremonisinin Japonya'nın geleneklerinden biri olduğunu kaydeden Kusayanagi, bu geleneğin uzun zaman önce Çin'den geldiğini ve Japon geleneğine dönüştüğünü söyledi. Kusayanagi, “Çay seremonisi sadece bir şeyler içmek değildir, kalbinizi ve ilginizi öğrenmenin bir yoludur” diye konuştu. Öte yandan etkinlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri ‘Japon Desenleri Kumaşı Sergisi’ açtı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi yeni parklar inşa edip vatandaşların hizmetine açtı04 Kasım 2022 Cuma 01:10
  • Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’ kursunun 2’ncisi tamamlandı04 Kasım 2022 Cuma 00:59
  • Kahramankazan Belediyesi’nin projelerinde kullanacağı markası KazanBel Beton şirketi büyüyor04 Kasım 2022 Cuma 00:53
  • Sincan Belediyesi’nin 29 Ekim Mahallesi’nde yapacağı kreşin temeli atıldı04 Kasım 2022 Cuma 00:33
  • ‘Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’ başkentte gerçekleşti04 Kasım 2022 Cuma 00:24
  • Musiki Muallim Mektebi’nde Müzik Öğretmenleri Günü’ne özel panel düzenlendi04 Kasım 2022 Cuma 00:06
  • Yenimahalle Genç Nevşehirliler Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına ev sahipliği yaptı03 Kasım 2022 Perşembe 03:06
  • Musiki Muallim Mektebi’nin 98. yıl dönümü düzenlenen panel ve etkinliklerle kutlandı03 Kasım 2022 Perşembe 03:04
  • Keçiören’de can dostlara yönelik bakım ve tedavi çalışmaları aralıksız sürüyor03 Kasım 2022 Perşembe 03:00
  • Altındağ’da 2 yüzme havuzu ücretsiz hizmet verecek03 Kasım 2022 Perşembe 02:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti