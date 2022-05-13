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'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış

ANKARA merkezli 8 ilde, 'Kaçak Gelinler' adıyla düzenlenen polis operasyonunda 20 kişiyi evlenme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 9'u kadın 18 kişilik çetenin, zihinsel engelli Mustafa Sarpkaya'yı da 160 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 3 mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren örgütün evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Kurulan özel ekip, örgüt üyelerini takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı 'Kaçak Gelinler' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı. Çetenin özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı belirlendi. Örgütün sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla tanıştırdıkları ve evlenme vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. Çete üyelerinin Türk örf, adet ve geleneklerine sözde uygun hareket ettikleri; örgüt üyesi kadınları istemek için gelen mağdurlara kendilerini gelinin yakınları olarak tanıttıkları belirlendi. Suç örgütünün bu yöntemle 20 kişiyi 1,5 milyon TL dolandırdığı saptandı.

'SABAH KALKTIM GİTMİŞLER'
Çete üyelerinin, Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda işçi kadrosunda çalışan zihinsel engelli Mustafa Sarpkaya'yı da yaklaşık 160 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emine A.'nın, Sarpkaya ile evde 1 gece kaldıktan sonra sabaha karşı altın ve paralarla kaçtığı belirlendi. DHA'ya konuşan Mustafa Sarpkaya, şüphelilerin kendisine telefonla ulaşarak, "'Gaziantep'te evlenmek isteyen bir kadın var' dediler. Ben de evlenmeyi çok istiyordum. Bu sebeple yola çıkıp Gaziantep'e gittik ve kızı orada birilerinden istedik. O istediğimiz kişilerin kim olduklarını bilmiyorum. Daha sonra aynı gün kadın ve 'kardeşim' dediği bir kişiyle Ankara'ya geldik. Benim evde kendi biriktirdiğim altınlar vardı, ayrıca da geldiğimiz gün kuyumcuya gittik oradan altın, başka yerden de saat ve telefon alıp kadına verdim. Düğün falan yapamadık, tüm olay bir günde oldu. Sabah kalktım bir baktım gitmişler. Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

'CEZA ALMALARINI İSTİYORUM, ADALETE GÜVENİYORUM'
Evinde yaklaşık 100 bin liralık altınının olduğunu söyleyen Sarpkaya, "Ben onları dişimden, etimden artırdığım paralarla yapmıştım. Yaklaşık 20 senede onları biriktirdim. Bütün birikimim gitti. Bunun üstüne bir de beni yaklaşık 60 bin liralık borca soktular. Benim babamın elini de öptü, babam da geldi zaten kadını istemeye. Sevgililik süreci gibi bir durum olmadı. Ben sadece evlenmek istiyordum. Benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İnsanlara güvenim kalmadı, güvenim sıfır artık. Ben sonuna kadar onlardan şikayetçi olacağım. Ben onların ceza almasını istiyorum, adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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