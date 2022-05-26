Kadın Emeği yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinin düzenlediği “Kadın Emeği” yıl sonu sergisi, ziyaretçi akınına uğradı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, göreve geldikleri günden itibaren Çankırı’yı güzel, modern, yaşanabilir ve ekonomik bir şehir haline getirme hedefinde olduklarını söyleyerek bu hayali gerçeğe dönüştürecek asıl mimarların kadınlar olduğunu vurguladı. Başkan Esen, öğrenmeyi ve elindekini başka şeylere dönüştürerek yeni bir formda hayat vermeyi bir yaşam şekli haline getiren kadınların Çankırı’yı daha da güzelleştirip geliştireceğini ifade etti. Serginin açılış kurdelesini ise kadın emeği olmasından dolayı yine kadınlar kesti. Esen çifti, Merkezin iki katında da sergilenen ürünleri gezerek yapılan işler ile ilgili detaylı bilgi aldı. Esen, bu kadar sabır ve incelik ile yapılan el emeği çalışmalarının karşısında hayrete düşmemenin mümkün olmadığını söyleyerek emek veren tüm kursiyer ve eğitmenlere ayrı ayrı teşekkür etti.

800 kursiyerin sekiz aylık süreçte ortaya çıkardığı ürünlerden oluşan “Kadın Emeği” sergisi, 26 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’a kadar Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde ziyaretçilere açık olacak.