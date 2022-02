“Kadın Kadına Aile Sohbetleri” ile kadınlara hem sosyalleşme hem de seminer imkanı

Sincan Belediyesi “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” ile Sincanlı kadınlara hem sosyalleşme hem de alanında uzman konuklardan seminer imkanı sağlıyor.

Her ay birbirinden değerli konukları ağırlayan Sincan Belediyesi Kadın Kadına Aile Sohbetleri programı Sincanlı kadınların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her program sonrasında sürprizlerle taçlanıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri”nin bu ay dördüncüsü gerçekleşti. Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan programın konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu’ydu.

Programın ardından katılımcılar çocukları ile birlikte gençlere yönelik yapılan projeleri ziyaret ederek keyifli bir gün yaşadı.

İlk Durak Matematik Müzesi

Aileler ilk olarak Matematik Müzesi’ni ziyaret etti. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp, somut hale getirerek çocukların deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren Matematik Müzesi’nde ziyaretçiler matematik üstatları ile tanışma ve onların teorilerini öğrenme fırsatı buldu. Matematiği dokunarak, deneyerek, eğlenerek öğrenen çocuklar müzeden mutlu ayrıldı.

Daha sonra Dijital dünyanın kapılarını aralayan Dijital dönüşüm akademisi ziyaret edildi. Kadınlar ve çocuklar akademide E-ticaret ve dijital pazarlamadan el tasarım atölyesine; Elektro Laboratuvar Tasarım atölyesinden Robotik kodlama ve Maker atölyesine kadar birbirinden zengin içeriklerin yer aldığı kurslara ilişkin bilgi aldı.

Can Dostlarımızla Keyifli Bir Gün

Kadın Kadına Aile Sohbetleri programına katılan kadınlar çocukları ile Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret ederek can dostlarımızla keyifli bir gün geçirdi. Bakımevinde kalan sokak hayvanlarını elleriyle beslediler, bol bol sevdiler. Çocuklar At binme deneyimi de yaşayarak güzel anılar biriktirdi.

Son durak da tiyatro oyunu oldu. Aileler keyifli bir gezinin ardından tiyatro oyunu ile günü tamamladılar. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da tiyatroyu ziyaret ederek katılımcıları selamladı. Başkan Ercan hediyeler dağıtarak çocukları bir kez daha sevindirdi.