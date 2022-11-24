Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor projesi tanıtıldı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, Gölbaşı Kaymakamlığınca yürütülen “Kadınlar Üretiyor Gölbaşı Kalkınıyor” kadın girişimcileri destekleme projesinin açılış ve tanıtım töreni Gölbaşı Oğulbey Köy Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşmasında, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek “Kadın üretirse köyler, ilçeler var olur, kadın üretirse dünya var olur diyorum, bu kadar kısa ve öz aslında” dedi.

1133 PROJEYE DESTEK VERİLDİ

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, merkezi kırsalla buluşturmak istediklerini ifade etti. Ankara Kalkınma Ajansı olarak 1133 projeye destek verdiklerini vurgulayan Çelik, Gölbaşı’nda 41 projeye 22 milyon TL’ye yakın destek verdiklerini söyledi. Genel Sekreter Cahit Çelik, Gölbaşılı kadınları ve kurdukları kooperatifleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BİLGİHAN VE BALKÖY PROJELERİNİN DEVAMI

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu Gölbaşı Kaymakamlığı olarak projelerle güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Rüstemoğlu, daha önceki Balköy projesine katkıları için kendisinden önceki kaymakam Tülay Baydar Bilgihan’a ve Balköy projesinin devamı olarak bu projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

