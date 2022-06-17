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Kadınların eserleri yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu

Mamak Belediyesi tarafından açılan aile merkezlerinde eğitim alan kadınların eserleri yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 
Kadınların eserleri yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu

Mamak Belediyesi’nin açtığı aile merkezlerinde eğitim alan hanımlar, dikiş nakış, ahşap boyama, takı tasarım, rölyef ve daha birçok alanda kendilerini geliştirme, yeni iş kolları kazanma fırsatı buluyor. 

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Serginin açılışını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Siz Mamaklı hanım kardeşlerimizin kendilerini geliştirmesi ve yeni iş kolları ile kazanmaları bizim için mutluluk verici. Mamak Belediyesi her zaman kadınların gelişimine, eğitimine önem vermiş ve bunun için çalışan ve üreten bir belediyedir. Bizler her zaman Mamak Belediyesi olarak sizlerin yanındayız” dedi.

Hanımların ve aile merkezlerinde eğitim alan miniklerin halk oyunu gösterisi büyük alkış aldı. Tenzile Erdoğan ve Şafaktepe Aile Merkezleri’nde ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler davetlileri kendine hayran bıraktı. Sertifikalarını alan Özel Eğitim kursiyerlerinin sevinci de görülmeye değerdi.

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