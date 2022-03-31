Kahraman Kart hayata geçirildi

Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temel ihtiyaç maddelerine, giysi ve ayakkabıdan kırtasiyeye kadar çok geniş yelpazedeki ürünlere ücretsiz olarak ulaşmasını sağlayan Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi uygulaması hayata geçirildi.

Kahramankazan Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar için yeni bir proje geliştirdi. Belediye bu kapsamda ilçede Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi uygulamasını başlattı. Proje kapsamında, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce tespit edilen ilçedeki ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara, Kahraman Kart verilecek. İhtiyaç sahipleri böylece, ihtiyaç duydukları ürünleri Kahraman Kart’larıyla, ücretsiz olarak Sosyal Destek Merkezi’nden istedikleri zaman temin edebilecek.



Geniş yelpazede ürün grubu

Faaliyete başlayan Sosyal Destek Merkezi, bir süpermarket şeklinde tasarlandı. Merkez, içerisinde gıda ürünlerinden temel ihtiyaç maddelerine, kişisel temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, giysi ve ayakkabıdan oyuncağa kadar çok geniş bir yelpazedeki ürün grubu yer alıyor. Merkeze gelen ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar, buradan istedikleri ya da ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşabilecek. Vatandaşların bu ürünleri alabilmeleri için kendilerine verilen Kahraman Kart’a puanlar yüklenecek. İhtiyaç sahipleri de bu puanları kullanarak istedikleri ürünleri buradan ücretsiz şekilde alabilecek. Kahraman Kart’lara yüklenecek puan miktarları ise ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşların sosyal durumuna göre değişebilecek. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi projesi kapsamında ilk etapta yaklaşık 2 bin vatandaşın faydalanması hesaplanıyor. Bu sayı gelen talep ve ihtiyaçlara göre daha da artabilecek.



“Yaralara merhem olacak”

Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Sosyal Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, işleyişe ilişkin bilgi aldı. Başkan Oğuz, bu sırada böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç sahipleri aile ve vatandaşlarımız için ise ayrıca bir hassasiyet gösteriyoruz. Kendilerine yaptığımız sosyal yardımlarımızı artık Sosyal Destek Merkezi’miz ile daha hızlı ve konforlu şekilde koordine edeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve vatandaşlarımız bu merkezden içerisinde puan yüklü olan Kahraman Kart’ları ile istediklerini alabilecek. Biz büyük bir aileyiz, mutluluk paylaşıldıkça çoğalır. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak üzere başlattığımız bu çalışma, inşallah kar topu gibi büyüyecek. Bu hayır merkezimiz, iyilik merkezimiz inşallah katlanarak büyüyecek. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezimiz hayırlı olsun” diye konuştu.