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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz gençlerle bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerle tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşan Oğuz, gençlerden hedeflerine ulaşmak için durmadan yürümelerini isterken, kendilerinin hep yanlarında olacakları mesajını verdi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz gençlerle bir araya geldi

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Oğuz, ‘Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor’ etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Oğuz’un son durağı ise Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Oğuz, liseli gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedef sahibi olmanın önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşıncaya dek yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi. 

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SORU-CEVAP ETKİNLİĞİ
Oğuz program sonunda soru-cevap etkinliği yaptı; merak edilen konularla ilgili öğrencilere hem bilgiler verdi hem de deneyimlerini paylaşarak sohbet etti. Başkan Oğuz ayrıca öğrencilere istedikleri kitapları hediye etti. Oğuz öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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KASAPOĞLU SÜRPRİZ ZİYARETTE BULUNDU

Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu programının dışına çıkarak sürpriz bir ziyarette bulundu.

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GENÇLERE DAVET

Soba başında çay sohbeti şeklinde süren etkinlikte salonda bulunan gençlerle tek tek tanışarak sohbet eden Kasapoğlu daha sonra Yayalar Köyü’ndeki tüm gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı makamına davet etti. Oğuz etkinlik sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na el işlemesi Türk Bayrağı hediye etti.

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