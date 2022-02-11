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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sürekli olarak bir araya geldiği vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinleyerek, bunların çözümü için yoğun çaba harcıyor.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye hizmet binasındaki odasında ve belediye girişindeki Mavi Ay hizmet biriminde sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Oğuz burada ikramlarda bulunduğu vatandaşların, sorun, istek ve önerilerini dinleyerek, bunların çözümü için çalışıyor. Oğuz, Tüm belediye personelinin ilçe halkı için seferber olduğunu ve onlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba harcadığını ifade eden Oğuz, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Mavi Ay 7/24 görevde

Mavi Ay hizmet birimi de, Kahramankazan halkının ve belediyeye başvuran vatandaşların hizmete en kısa yoldan ulaşmaları için yoğun çaba harcıyor. 7/24 esasına göre faaliyet gösteren, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor. Mavi Ay biriminde, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve öneriler anında işleme alınıyor. Mavi Ay’da ayrıca, herhangi bir işlem için belediyeye başvuran vatandaşlar anında ilgili birimlere yönlendirilerek, zaman kaybının önüne geçiliyor.

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