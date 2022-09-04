Kahramankazan Belediyesi, haşere ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalar sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, haşere ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Vatandaşların rahat ederek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi ile kanalizasyon ve rögarlar gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşanabileceği alanlar ilaçlanıyor. Çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler, kanalizasyon sistemi ve rögarlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor.



Düzenli ilaçlama



İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizlenecek. Öte yandan cadde ve sokaklarda gezen mobil ilaçlama araçları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.