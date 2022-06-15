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Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veriyor

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik ücretsiz sıcak yemek servisi hizmeti veriyor.
Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veriyor

Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara yönelik verdiği ücretsiz sıcak yemek ikramı hizmetini kesintisiz sürdürüyor. Belediye bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek servisi yapıyor. 

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SOĞUMADAN GÖTÜRÜLÜYOR

Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediliyor. Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yaptıkları sıcak yemek servisi hizmetinin düzenli olarak sürdüğünü söyledi. Kahramankazan’da sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma içinde yaşadıklarını söyleyen Oğuz, “Kahramankazanımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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