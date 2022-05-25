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Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi

Çanakkale Zaferi’nin yazıldığı toprakları görme şansı yakalayan gençler, Kahramankazan Belediyesi'nin düzenlediği gezi sırasında duygu dolu anlar yaşadı.
Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi. Kahramankazan Belediyesi önünden hareket eden kafile, yolculuğun ardından Çanakkale’ye vardı. Geziye katılan öğrenciler, Çanakkale Zaferi’ni yazıldığı toprakları görme şansı yakaladı. Gezi kapsamında Çanakkale Şehitliği’ni ve savaşın yaşandığı alanları gezen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler kendilerine bu imkânı veren belediyeye teşekkür etti. 

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“O havayı solumalarını istedik”
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 1. Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden olan ve Türk Milleti’nin tarihe altın harflerle yazdığı destanı ilçedeki öğrencilerin yerinde görmelerini ve o havayı solumalarını istediklerini belirterek, “Çanakkale bir destandır. Geleceğimiz, yarınlarımız olan öğrencilerimizin atalarının yazdığı bu destanı hissetmeleri, o ruhu anlamaları çok önemli. Belediye olarak böylesine etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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