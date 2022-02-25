Kahramankazan Belediyesi spor kompleksi yoğun ilgi görüyor

Kahramankazan Belediyesi’nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan tesiste bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna talep her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik koşullarda hizmet veren havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere yüzme dersleri de veriliyor. Kompleks de havuzun yanı sıra fitness salonu ve sauna hizmeti de sunuluyor. Haftanın 6 günü hizmet verilen komplekste yalnızca pazartesi günleri temizlik yapıldığı için hizmet verilemiyor. Haftanın 6 günü 10.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. Bu keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar cüzzi bir ücret karşılığında merkeze farklı üyelik paketleriyle üye olabiliyor. Komplekse üye olmak isteyenler 0312 814 73 05 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Başkan Oğuz’dan davet var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 58 bin nüfuslu ilçelerinde böylesine keyifli ve faydalı hizmetleri vatandaşlarıyla buluşturmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Oğuz, “İçerisinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu kompleksimiz vatandaşlarımızın yoğun talebiyle karşılaşıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu kompleksin keyfini yaşıyor. Başta Kahramankazanlılar olmak üzere tüm Ankaralıları tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.