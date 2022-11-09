Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevi hizmete açıldı. Kreş ve gündüz bakımevi alanında uzman 18 eğitici eşliğinde hizmet vermeye başladı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan, alanında uzman 18 eğitici eşliğinde hizmet vermeye başlayan gündüz bakım evinde 2-6 yaş arası 150 çocuk keyifli vakit geçirme imkanı bulurken aynı zamanda temel eğitimler, çeşitli zeka ve spor oyunlarıyla da öğretici eğitimler alıyorlar.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

150 öğrenci kapasiteli gündüz bakım evinden belediye personeli çocukları faydalanırken kontenjana göre dışarıdan da kabul yapılabilecek. Çocukların konforlu zaman geçirmeleri ve temel eğitimlerini almaları için gündüz bakımevinde her ayrıntı düşünüldü.

ZEKÂ OYUNLARI, SPOR BRANŞLARI

Çocuklar, 18 eğitmen gözetiminde müfredata uygun olarak vakit geçirme imkanı buluyor. 2-6 yaş aralığı çocuklara hizmet veren Gündüz Bakımevinde okul öncesi temel eğitimler, zeka oyunları, çeşitli spor branşlarında etkinlikler, temel değerler ve yabancı dil eğitimi verilmekte. Ara tatil ve sömestr dönemlerinde de hizmet vermeye devam edecek kreş ve gündüz bakımevi yaz döneminde de kapılarını açık tutacak.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukların eğitim aldıkları ve vakit geçirdiği alanları gezdi. Eğitmenlerden bilgi aldı. Dersliklerde ve spor etkinliklerinde bulunan çocuklara eşlik eden Başkan Oğuz’un miniklerle birlikte bulunduğu anlar keyifli ve renkli görüntülere sahne oldu.