Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekipleri 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde rutin olarak yaptıkları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

İŞLETMECİLERE CEZAİ İŞLEM

Belediye ekipleri, ilçedeki okul kantinlerini uzman personeller eşliğinde denetliyor. Belediye ekiplerine, diğer ilgili kurumların görevlileri de eşlik ediyor. Ekipler bu kapsamda, kantinlerdeki hijyenden satılan ürünlerin özelliklerine, son kullanma tarihlerinden ambalajlara kadar birçok konuda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, hijyen kurallarına uymayan ya da gördükleri aksaklıklar üzerine işletmecilere cezai işlem uyguluyor.

ÖĞRETMEN BAŞKAN HASSASİYETİ

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, okul kantinlerinde denetimlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak yaptıklarını ifade etti.

