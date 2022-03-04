Kahramankazan Belediyesi'den çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulundu.

Kahramankazan’ın yağlık ayçiçeği üretiminde Türkiye’deki önemli merkezlerden biri haline gelmesini hedeflediklerini belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve çiftçiler, yapacakları üretimle son dönemde artan ayçiçek yağı fiyatlarının düşmesi için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçedeki çiftçilere ve yetiştiricilere yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor.

Tohumlar çiftçilere dağıtıldı



Kahramankazan belediyesi bu kapsamda, daha önceden taleplerini topladıkları çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteği verdi. Yağlık ayçiçeği tohumları çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı. Uygulamadan ilk etapta 60 çiftçi faydalanırken, dağıtılan tohumlar 6 bin dönümlük alanda toprakla buluşturulacak. Tohum dağıtım törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selam Parlar, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi Müdürü Oğuz Akın ile çok sayıda çiftçi katıldı.

“Fiyatların düşmesi için farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz”

Başkan Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi Kahramankazan’da yağlık ayçiçeği üretiminin artırılarak, bu alanda Türkiye’de önemli merkezlerden biri haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi. “Yağlık ayçiçeği tohumu konusunda da ilçemizin bir marka haline gelmesini hedefliyoruz. Bu yıl 6 bin dönümle başladığımız bu seferberliği önümüzdeki yıl 10 bin dönüme, sonraki yıllarda ise daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının üretimin artırılmasıyla düşmesi noktasında farkındalık sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. 2019, 2020 ve 2021’de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteğinde bulunduklarını anlatan Oğuz, yine bu yıl içerisinde çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtacaklarını kaydetti. Oğuz ayrıca, belediyelerinin geçen yaz döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere 500’er TL’lik mazot desteğinde bulunduklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi’nin her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizen Oğuz, “Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkânlarını sizler için seferber etmeye hazırız” dedi.

“Fiyatı düşürerek hem biz hem vatandaş kazanacak”

Ziraat Odası Başkanı Öztürk de, Kahramankazan’da yağlık ayçiçeği üretiminin yaygın olmadığını belirterek, “Bu ilk adımın ardından çiftçimizin bu ürünü benimsemesini ekimini sürekli hale getirmesini umuyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek hem de Kahramankazan bu alanda Türkiye’de önemli bir yere gelecek” dedi.

Yağlık ayçiçeği tohumu desteklemesinden yararlanan çiftçiler ise Kahramankazan Belediyesi’nce 3 yıldır kendilerine yönelik yapılan desteklemelerin son derece faydalı olduğunu ifade ederek, “Ayçiçeği yağı son dönemde adeta stratejik bir ürün haline geldi. Fiyatı çok arttı. Biz Kahramankazan’da üreteceğimiz yağlık ayçiçeği miktarı ile Türkiye’de önemli bir konuma gelebiliriz. Hem biz kazanırken hem de ayçiçeği yağının fiyatının düşmesine katkı vererek, vatandaşlarımızın da kazanmasını sağlayabiliriz. Yaptığı destekleme için Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.