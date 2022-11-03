Kahramankazan Belediyesi’nin projelerinde kullanacağı markası KazanBel Beton şirketi büyüyor

Kahramankazan Belediyesi’nin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satacağı beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için kurduğu yeni markası KazanBel Beton şirketi büyüyor.

KazanBel Beton hizmetlerine filosuna kattığı 6 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki 52 metrelik 5 bomlu pompa dahil toplamda 10 mikser ve 2 pompa ile devam ediyor. Araç filosuna ve tesise yapılan takviyelerle gittikçe büyüyen KazanBel Beton’un bugün itibariyle değeri 150 Milyon TL’ye ulaştı.

GİDERLERİNİ TİCARİ DÖNGÜYLE KARŞILIYOR

KazanBel Beton, belediyenin hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullandığı beton ve beton ürünlerini kendisi üretiyor. Bu şirket ile hem istihdama katkı sağlıyor hem de vatandaşa sunulan hizmetlerde ekonomik katkı sağlıyor. Ayrıca bünyesinde 30 kişiyi istihdam eden KazanBel Beton tüm cari giderlerini de kendi ticari döngüsüyle karşılıyor.