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Kahramankazan Devlet Hastanesi, hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan 150 yatak kapasiteli ve tam teşekküllü Kahramankazan Devlet Hastanesi, hizmete girdi.
Kahramankazan Devlet Hastanesi, hizmete girdi

Yaklaşık 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan hastane, 52 bin metrekarelik de bahçesiyle göz kamaştırıyor. Hasta odalarının tek ve çift kişilik olarak projelendirildiği hastane, modern mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Son teknoloji tıbbi cihazların kullanıldığı hastanede, ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alıyor. Farklı branşlarda 45 polikliniğin bulunduğu hastane, birçok alanda geniş sağlık hizmeti sunuyor. Hastanede farklı branşlarda poliklinikler yer alıyor. Hastanede ayrıca, 6 yataklı 1. seviye yoğun bakım, 9 yataklı 2. Seviye yoğun bakım, 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 7 ameliyathane salonuna sahip olan hastanede, 10 üniteli diyaliz servisi ile 7 yataklı palyatif bakım ünitesi yer alıyor. 150 yatak kapasitesine sahip olan hastanede bu odalar tek ve çift kişilik olarak tasarlandı. Yapım ve donatım çalışmaları tamamlanan Kahramankazan Devlet Hastanesi 21 Şubat’ta hizmete girerek, hasta kabulüne başladı.

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İncelemelerde bulundu
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hastanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Oğuz’a, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve yetkililer de eşlik etti. Başkan Oğuz ayrıca, hastaneye tedavi olmak için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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“Önemli bir sağlık merkezi”
Kahramankazan’daki mevcut devlet hastanesinin yaklaşık 58 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını ifade eden Oğuz, “Yeni hastanemizle birlikte ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir hizmete ve değere kavuştu. Kahramankazanımızın modern bir hastaneye kavuşmuş olmasından dolayı mutluyuz. Bu hastane yalnızca ilçemiz için değil çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir sağlık merkezi. Böylesine bir eserin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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