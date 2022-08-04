Kahramankazan kendi agregasını kendi üretecek

Kahramankazan Belediyesi’nin, hizmet ve projelerinde kullandığı, ayrıca piyasaya da sattığı betonu ürettiği KazanBelBeton şirketi, beton yapımında ana madde olarak kullanılan agrega malzemesini elde edeceği bir maden sahası satın aldı.

KazanBelBeton böylece, beton üretiminin ana maddesi olan agrega malzemesini kendi üreterek önemli bir gelir sağlarken, hem de istihdama katkı sunacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihaleyi kazanan KazanBelBeton, yaklaşık 41 hektarlık kalker sahasını bünyesine kattı. KazanBelBeton böylece beton ve beton ürünlerinin yapımında kullanacağı ana malzeme olan agregayı da kendi üretecek. Agrega malzemesi, 1 milyon ton kapasiteye sahip olan madenden kırma eleme yoluyla elde edilecek. Agrega madeninin önümüzdeki günlerde hizmete girmesi hedefleniyor.

Başkan Oğuz madeni inceledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maden sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Oğuz, “Daha önce Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Sonrasında ise kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton’un açılışını yaptık. KazanBelBeton ile yine hem istihdam sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz” dedi.

