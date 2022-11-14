Kahramankazan Offroad Kulübü tarafından düzenlenen offroad oyunları başladı

Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan oyunlara Türkiye'nin çeşitli illerinden 25 4X4 araç katıldı.

Belediyenin sponsorluğunda ve ev sahipliğinde yapılan oyunlara Türkiye'nin çeşitli illerinden 25 4X4 araç katıldı. Oyunların startı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından belediye binasının önünde davul zurna eşliğinde verildi. Araçlar startın ardından konvoy halinde Ankara Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi'ni takip ederek oyunların yapılacağı alana ulaştı.

GÖSTERİLEN İLGİ MEMNUN ETTİ

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan ve iki gün süren drift gösterilerinin ardından offroad oyunlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu gösterilerin heyecanını hep birlikte yaşadık. Gösterilen ilgi de bizi memnun etti. Bu sporu ayrıcalıklı kılan en önemli şey bence bu arkadaşlarımızın bu sporu çok sevmeleridir. Biz de onları ilçemizde misafir etmekten mutluyuz." dedi.

Bocce sahasının yanındaki boş alanda belediye ekipleri tarafından oluşturulan zorlu parkurda araçlar mücadele etti.



