Kahramankazan’a kapalı 2 halı saha

Kahramankazan Belediyesi, ilçeye kapalı 2 halı sahaya yapıyor.

Atatürk Mahallesi Kamp Eğitim Merkezi’nde temeli bir ay önce atılan ve yaklaşık yüzde 50’si tamamlanan modern kapalı 2 halı sahanın bir ay içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Kapalı halı sahalara yaklaşık 14 milyon TL harcanacak ve zeminde sentetik çim kullanılacak.

HALI SAYISI 4’E ÇIKACAK

Kahramankazan’da standartlara uygun iki halı saha bulunurken yapılan sahalarla birlikte bu sayı 4’e çıkacak. Spor branşları açısından zengin bir alt yapıya sahip bölgede, kapalı yüzme havuzu, dört ayrı disipliniyle Bocce sahaları, sentetik futbol sahası, halter salonu, dart salonu ve kamp eğitim merkezi bulunuyor. Yapılan halı sahalar aynı zamanda sosyal donatılarıyla da Kahramankazan’da önemli bir eksikliği de gidermiş olacak. Bir ay önce temelleri atılan ve yaklaşık yüzde 50’si tamamlanan halı sahalar bir ay içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

HER ZAMAN YANINDAYIZ

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kahramankazan aynı zamanda bir spor kenti, bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Sahalarımız kısa zamanda hizmete açılacak. Şimdiden ilçemize, gençlerimize ve sporcularımıza hayırlı olması diliyorum” dedi.

42 BİN METREKARE ARSA

42 Bin metrekare arsa alanı üzerinde her biri 1.153 metrekare alana sahip iki adet kapalı halı sahada 736.96 metrekare kafeterya binası bulunuyor. Bodrum ve zemin kat olmak üzere 2 katlı olan kafeterya ve 140 metrekare kapalı, 230 metrekare açık alana sahip kafeterya birimi ve 368 metrekare kapalı alana sahip 4 adet soyunma odasının bulunduğu idari birim, zemin katta kapalı servis alanı, 2 adet teraslı servis alanı, 2 adet bay-bayan WC ve bir adet depo bulunuyor. Her bir soyunma odasında 4 adet duş ve 2 adet giyinme alanından oluşan kapalı halı saha yazın ve kışın faal olacak şekilde tasarlandı.