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Kahramankazan’da, Bocce Volo Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye’de bocce sporunun beşiği olan Kahramankazan’da, Bocce Volo Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların yarıştığı müsabakalarda kıyasıya rekabet yaşandı.
Kahramankazan’da, Bocce Volo Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu’nun (TBBDF) koordinesinde ve Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalar, Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakaların başlangıç atışını TBBDF ve belediye yetkilileri birlikte yaptı. Müsabakalar, Türkiye’nin farklı illerinden gelen takım ve sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. 

“Bocce geleneksel sporumuz oldu”
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’nin ilk bocce tesisinde bu anlamlı şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Boccenin artık Kahramankazan’ın geleneksel sporu haline geldiğini ifade eden Oğuz, ilçelerinde 400 lisanslı sporcuların bulunduğunu kaydetti. Bu sporculardan bir kısmının milli sporcu olduğunu anlatan Oğuz, Kahramankazan Belediyespor Kulübü bocce takımının da bocce milli takımına önemli katkılar verdiğini söyledi.

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