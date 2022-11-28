Kahramankazan’da bulunan okul müdürleri ve öğretmenlere ‘Çevre Sorunlarının Dünyadaki Yeri’ eğitimi verildi

Sıfır Atık projeleri kapsamında çevre bilinci oluşturulmasına katkı sunmak için Kahramankazan’da bulunan okul müdürleri ve öğretmenlere “Çevre Sorunlarının Dünyadaki Yeri” temalı iklim değişikliği ve çevre bilinci eğitimi verildi.

Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, küresel bir sorun olan iklim değişikliği ve zayıflayan çevre bilincine dikkat çekmek için ‘Çevre Sorunlarının Dünyadaki Yeri’ temalı eğitim düzenledi. Eğitime Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, ilçede bulunan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

SÜREKLİLİK KAZANACAK

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Erten’in verdiği eğitimde çevre sorunları, iklim değişiklikleri, geri dönüşüm ve çevre bilincinin hayattaki önemi ve genç nesillerin alabilecekleri dersler konuşuldu. Çevre bilincinin öncelikli olarak okullarda sınıf içi eğitimler verilerek başlanmasının gerekliliğini vurgulayan Erten, bu tarz programların okullarda sık sık tekrar edilmesinin ve süreklilik kazanmasının önemine değindi.

Kahramankazan Belediyesi’nin faaliyete geçireceği tesis içerisinde, “atık getirme merkezi”, “ambalaj atığı toplama merkezi”, “depolama merkezi” ve “kompost merkezi” yer alacak.

