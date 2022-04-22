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Kahramankazan'da çiftçilere gübre desteği

Kahramankazan Belediyesi, ilçede ayçiçeği üretimini teşvik etmek için çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yaptığı yağlık ayçiçeği tohumu desteklemesinin ardından, şimdi de gübre desteği verdi.
Kahramankazan'da çiftçilere gübre desteği

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’nin yoğun şekilde ayçiçeği yağı ithal ettiği Rusya ve Ukrayna’na arasında yaşanan savaşın da etkisiyle son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının düşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde anlamlı bir projeye imza atmıştı. Belediye bu kapsamda, ayçiçeği üretimini teşvik etmek için ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunmuştu. Uygulamadan ilk etapta 60 çiftçi faydalanırken, yağlık ayçiçeği tohumları çiftçilere dağıtılmıştı. Proje kapsamında son olarak çiftçilere gübre desteği verildi. Çiftçilere gübreleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Gübre dağıtım törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ile çok sayıda çiftçi katıldı. 

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“Siz yeter ki üretin”

Başkan Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da yağlık ayçiçeği üretiminin artırılarak, ilçelerinin bu alanda Türkiye’de önemli merkezlerden biri haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl 6 bin dekarla başladığımız bu seferberliği önümüzdeki yıl 10 bin dekara, sonraki yıllarda ise daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının üretimin artırılmasıyla düşmesi noktasında farkındalık sağlamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde çiftçilerimize tohumlarını dağıtmıştık, şimdi de gübrelerini veriyoruz” diye konuştu. 2019, 2020 ve 2021’de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteğinde bulunduklarını anlatan Oğuz, yine bu yıl içerisinde çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtacaklarını kaydetti. Oğuz ayrıca, belediyelerinin geçen yaz döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere 500’er TL’lik mazot desteğinde bulunduklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi’nin her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizen Oğuz, “Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkânlarını sizler için seferber etmeye hazırız” dedi.

Çiftçiler de, Kahramankazan Belediyesi’nin kendilerine yönelik 3 yıldır yaptığı desteklemelerin son derece faydalı olduğunu ifade ederek, “Kahramankazan’da yapacağımız yağlık ayçiçeği üretimi ile bu alanda Türkiye’de önemli bir konuma gelmek istiyoruz. Böylece hem biz kazanırken hem de ayçiçeği yağının fiyatının düşmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın da kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Destekleme için Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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İlk tohumu Başkan Oğuz ekti

Hibe desteğinden faydalanan çiftçilere dağıtılan tohumlar, ilçe genelindeki 6 bin dekarlık alanda toprakla buluşturulacak. Gübre dağıtım töreninin ardından, çiftçiler yağlık ayçiçeği tohumlarını ekmeye başladı. Başkan Oğuz da Yassıören Köyü’ndeki bir tarlaya, kendi kullandığı traktörle ilk tohumları ekti.

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