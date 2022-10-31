Kahramankazan'da drift ve otomobil festivali düzenlendi

Kahramankazan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yer6fest Drift ve Otomobil Festivali düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde salı pazarı alanında dün başlayan ve bu akşam sona erecek festivalde 300 civarında drift, klasik ve spor otomobil yer aldı. Ankaralı iş insanlarının kurduğu ve modifiye tutkunlarını bir araya getiren YerFest tarafından organize edilen otomobil festivali büyük ilgi gördü.

KISA BİR ŞEHİR TURU ATILDI

Festivalde, süpersport, klasik, yarış ve ralli araçları görücüye çıktı. Bu araçları yakından görme imkanı bulan araçseverler arabaları inceledi, fotoğraf çektirdi. Klasik otomobillerle Kahramankazan caddelerinde kısa bir şehir turu da atıldı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, trafikte heyecan arayan gençleri pistlere davet ederek, "Ben de drift araçlarından birine bindim. Çok keyifli ve heyecanlı bir deneyim oldu benim için de. Ama en önemlisi de gençlerimizi bu güvenli alanlara çekebilmek. Gençlerin bu anlamda önünü açmak belediye olarak görevimiz. Etkinliğimiz beklentimizin de ötesinde ilgi gördü. Ankara'nın diğer ilçelerinden de birçok arabaseveri ilçemizde misafir ettik." dedi.

