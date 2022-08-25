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Kahramankazan'da hedef 100. yılda 100 milli sporcu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaz spor okullarında eğitim gören 450 öğrenciye lisanslı forma hediye etti. Oğuz, “Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 Milli sporcuya ulaşmak” dedi.
Kahramankazan'da hedef 100. yılda 100 milli sporcu

Futbol, voleybol, bocce, güreş ve halter branşlarında yaz spor okullarına katılan 7-16 yaş arası toplam 450 öğrenci, t-şört, şort ve çoraptan oluşan lisanslı formalarını Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan aldı. Öğrencilerin isteğini de kırmayan Başkan Oğuz, öğrencilerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.  

Hedef 100 milli sporcu 

Bin 200 lisanslı sporcusu bulunan Kahramankazan Belediyesi’nin neredeyse her branşta takımı olduğunu hatırlatan Başkan Oğuz, kulüp tarihi boyunca 77 olan milli sporcu sayısını, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 sporcuya çıkarmak istediklerini belirtti.  Başkan Oğuz, “Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 milli sporcuya ulaşmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın hedef gösterdiği 2023 Türkiye’si için her yönüyle hazır bir ilçe olmak için çok çalışıyoruz. Bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçmıyoruz” dedi.  

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Kelebek etkisi yaratmak  
“Çocuklar gülsün ki dünya güzelleşsin” diyen Başkan Serhat Oğuz “Verdiğimiz hediyenin maddi karşılığı çok büyük olmayabilir ancak küçükte olsa bir tebessüm yüzlerinde beliriyorsa  bu bize yeter. Bugün yaptığımız kelebek etkisi yaratmak. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın sağlıklı şartlarda sporlarını yapması ve eğitimlerini tamamlaması için çok güzel bir ortam hazırladık. Hocalarımız, antrenörlerimiz de özveriyle çalıştı ve fedakarlıkları da takdire şayan. Gerek bizlerin gerekse kadrolarımızın en büyük gayreti çocuklarımızın mutlu olması içindir. İşin sonunda onlara güzel bir gelecek ve yaşanabilir bir şehir bırakabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.   
 

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