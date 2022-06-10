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Kahramankazan’da “İyilik Melekleri” görev başında

Kahramankazan’da “İyilik Melekleri” olarak anılan Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Birimi personelleri, vatandaşların en kısa şekilde zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmelerini sağlıyor. 
Kahramankazan’da “İyilik Melekleri” görev başında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe halkına en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz” dedi. 

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YOĞUN ÇABA HARCANIYOR
Kahramankazan Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan Mavi Ay hizmet birimi, ilçe halkının ve belediyeye başvuran vatandaşların hizmete en kısa yoldan ulaşmaları için yoğun çaba harcıyor. Bu yoğun çabalar, Mavi Ay hizmet biriminde görev yapan personelin ilçe halkı tarafından “İyilik Melekleri” olarak anılmasını sağlıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor. Mavi Ay biriminde, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve öneriler anında işleme alınıyor. Mavi Ay’da ayrıca, herhangi bir işlem için belediyeye başvuran vatandaşlar anında ilgili birimlere yönlendirilerek, zaman kaybının önüne geçiliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Mavi Ay’da vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve önerilerini dinliyor.

VATANDAŞIMIZIN EMRİNDEYİZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tüm belediye personelinin ilçe halkı için seferber olduğunu ve onlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba harcadığını belirterek, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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