Kahramankazan’da Muhtarlar onuruna yemek verildi

Kahramankazan Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlar onuruna yemek verdi.

Yemeğe yoğun programları sebebiyle katılamayan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un yerine Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Erçelik ve Mahmut Uzun katıldı. Erçelik, yerel yönetimlerin ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanında olan Kahramankazan Belediyesi’nin, bundan sonra da vatandaşların memnuniyeti için muhtarlarla birlikte var güçleriyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

Muhtarlar Günü Kahramankazan’da kutlandı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen törene ilçe protokolü ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti. Daha sonra program Muhtarlar onuruna, Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi’nde verilen yemekle devam etti.

BEYİN FIRTINASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muhtarlar ve Belediye Başkan Yardımcıları yemekte sohbet ederken, mahallelerde yaptıkları çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarların sorun ve önerilerini dinleyen Erçelik, Kahramankazan Belediyesi olarak vatandaşa birlikte hizmet ettikleri muhtarların her zaman yanında olduklarını söyledi. Yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, millete hizmet yolunda tüm muhtarlara başarılar diledi. Erçelik, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar ve ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet dileyerek, tüm muhtarların günlerini kutladı.

