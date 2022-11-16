Kahramankazan’da Necip Fazıl’ın oyunu sahneye kondu

Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı oyun 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde sahnelendi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı oyun 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde sahnelendi.

Yönetmenliğini Hakan Örge'nin yaptığı oyun ilgi gördü. Oyunun ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz oyuncuları tebrik etti, yönetmen Örge'ye günün anısına Türk bayrağı hediye etti. Oğuz, kendisinin üniversitede edebiyat bölümünü seçmesinde Necip Fazıl Kısakürek'in etkili olduğunu belirterek, "Edebiyat dünyasında herkes birinin refakatinde kapının eşiğinden geçmiştir. Benim de edebiyat bölümünü seçmemde en önemli etken Necip Fazıl Kısakürek'tir. Bütün eserlerini okudum." dedi.



