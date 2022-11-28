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Kahramankazan’da okullarda depreme karşı güçlendirme, bakım ve onarım çalışması yapıldı

İlçedeki eğitim kurumlarında yapılan deprem dayanıklılık testi sonucu Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbrahim Bitik İlkokulu A Blokunun yıkım kararı alındı.
Kahramankazan’da okullarda depreme karşı güçlendirme, bakım ve onarım çalışması yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım yaptığı açıklamada Kahramankazan'ın yeni bir ilçe olması nedeniyle eğitim öğretim yapılan binaların genelde deprem yönetmeliğinden sonra imal edildiğini, güvenlik anlamında ciddi bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

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YENİ OKULLAR YATIRIM PROGRAMINDA

İlçedeki bütün eğitim kurumlarının depreme karşı dayanıklılık testinden geçirildiğini belirten Yıldırım, “Fatih Mahallesi'nde 16 derslikli eğitim uygulama okulu ve 8 derslikli anaokulu ile Akıncı Mahallesi'nde 32 derslikli ortaokul Bakanlığımızın yatırım programına alınmıştır. Bütün bu yatırımların ilçemize gelmesinde, kendisi de bir eğitimci olan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'un önemli bir katkısı olmuştur” diye konuştu.

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