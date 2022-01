Kahramankazan'da sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere yönelik 2019’da başlattığı ve geride kalan 3 yılda 3 milyon 200 bin sebze fidesini çiftçilerle buluşturduğu sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.

Çiftçilerden gelen talepleri toplayan Kahramankazan Belediyesi, mayıs ayında yaklaşık 500 çiftçiye yüzde 50 hibe destek oranıyla yaklaşık 1 milyon 300 bin sebze fidesi dağıtacak. Belediye böylece, çiftçi ve üreticilere böylece 4 yıllık süreçte 4 milyon 500 bin sebze fidesi dağıtmış olacak.

2019’da desteği başlatan belediye olmuştu

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini 2019’da vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Belediye bu kapsamda, 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi yaptığı bu destekleme ile 2019’da Ankara’da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu. Belediye 2020’de 1 milyon, 2021’de ise 1 milyon 200 bin sebze fidesini bu kez yüzde 50 hibeyle çiftçi ve üreticilerle buluşturmuştu.

500 çiftçi yararlanacak

Kahramankazan Belediyesi, yoğun bir tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçilere yönelik verdiği sebze fidesi desteğini bu yıl da sürdürecek. Bu doğrultuda harekete geçen belediye, çiftçilerden gelen talepleri topladı. Kahramankazan Belediyesi’ne fide desteğinden yararlanmak isteyen yaklaşık 500 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 300 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destek oranıyla verilecek. Fideler, ekim dikim döneminin başladığı mayıs ayında çiftçilere dağıtılacak. Kahramankazan Belediyesi böylece, 4 yıllık süreçte 4 milyon 500 bin sebze fidesini çiftçi ve üreticilerle buluşturmuş olacak.

“Önemli avantaj sağlıyor”

Kahramankazanlı çiftçiler, Kahramankazan Belediyesi’nce 3 yıldır yapılan sebze fidesi desteği uygulamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bu fide desteklemesi bizim için çok önemli. Maliyetlerimizin önemli bir kalemini oluşturan fideleri böylece yüzde 50 daha ucuza temin edebiliyoruz. Bu da üretim maliyetlerimizde önemli bir avantaj sağlıyor. Bizleri asla yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Yeter ki üretin, her zaman yanınızdayız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Başkan Serhat Oğuz da, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl çiftçilere verdiği fide desteğini 2019’da gerçekleştirmemesi üzerine kolları sıvadıklarını anımsatarak, 2019, 2020 ve 2021’de çiftçimize 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteğinde bulunduklarını söyledi. Oğuz, “Yine bu yıl da çiftçilerimize 1 milyon 300 bin sebze fidesi desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 hibe oranıyla veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek. İnşallah gelecek senelerde hibe oranını daha da artıracağız” diye konuştu. Kahramankazan’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Oğuz, “Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanlarında olacağız. Kendilerine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin” dedi.