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Kahramankazanlı kadınlar Beypazarı’nı gezdi

Kahramankazanlı kadınlar belediye tarafından düzenlenen gezi programında Ankara’nın kadim ilçelerinden Beypazarı’ındaki tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu.
Kahramankazanlı kadınlar Beypazarı’nı gezdi

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki kadınlar için bir gezi programı düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz’unda katıldığı tur programında, Kahramankazanlı kadınlar başkentin kadim ilçelerinden Beypazarı’nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Kadınlar böylece bu anlamlı günde tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı. Kahramankazanlı kadınlardan oluşan kafileyi Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz uğurladı. 

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Satı Kadın’ı unutmadılar
Kahramankazanlı kadınlar ayrıca, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi’nce aslına uygun olarak müzeye dönüştürülen müze evini de ziyaret etti. Kadınlar, Satı Kadın’ın anıt mezarına karanfil bırakarak dua ettiler.

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Her zaman yanınızdayız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten başta Kahramankazanlı kadınlar olmak üzere tüm kadınların yanında olduklarını belirterek, “Kadınlarımız Beypazarı’nın tarihi ve kültürel noktalarını gezme fırsatı yakaladı. Kahramankazan Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatan savunması sırasında kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabırlar temenni ediyorum” diye konuştu.

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