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Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan şenlikleri düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Ramazan şenlikleri birbirinden renkli gösteri ve etkinliklere sahne oluyor. 
Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan şenlikleri düzenlendi

Konser, çocuk yarışmaları, semazen gösterisi, Hacivat-Karagöz, pandomim şov, kukla gösterisi, gölge oyunu, aşuk ile maşuk, ateş şov, şiir dinletisi gibi yediden yetmişe her kesime yönelik eğlenceler vatandaşlara keyifli bir Ramazan yaşatıyor.  Ramazan boyunca devam edecek şenliklerde Keçiören Belediyesi çocuklara ücretsiz patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram ediyor. 

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Ankaralıları ve Keçiörenlileri iftardan sonra Kalaba Kent Meydanı’ndaki Ramazan eğlencesine davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rahmet ve bereket ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı şerifin rahmetinden, bereketinden ve füyüzatından Rabbim hepimizi istifade ettirsin inşallah. Ramazan ayı milletimize, devletimize, Türk-İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirsin. Dünyada adaletin ve hakkın yerleşmesine, İslam coğrafyasında zulüm ve eziyet çeken, mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olsun. Tüm vatandaşlarımızı Ramazan eğlencemize bekliyoruz.” dedi.

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