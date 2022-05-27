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Kaldırımda gelen kazayla epilepsi hastası oldu

Ankara’da, kaldırımda babası Müjdat Aslan ile yürürken kazaya karışan otomobilin çarptığı çöp konteynerinin altında kalarak ağır yaralanan Medine Aslan'da kafa travmasına bağlı epilepsi hastalığı gelişti, gözlerinde ise yüzde 70 görme kaybı oldu.
Kaldırımda gelen kazayla epilepsi hastası oldu

Kaza, 16 Şubat 2020'de Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. T.B. yönetimindeki 06 BKE 446 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan O.E.'nin kullandığı 40 AT 333 plakalı kamyonet ile çarpıştıktan sonra savrulup, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Aracın çarpmasıyla fırlayan konteyner, kaldırımda yürüyen Müjdat Aslan ve Medine Aslan'a çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada konteynerin altında kalan Medine Aslan ağır, babası Müjdat Aslan hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Medine Aslan, yoğun bakımda yaşam savaşını kazandı; ancak kazanın ardından kafa travmasına bağlı epilepsi hastalığı gelişti ve gözlerinde yüzde 70 oranında görme kaybı oluştu.

Kazadan sonra gözaltına alınan sürücülerden yüzde 40 kusurlu bulunan T.B. serbest bırakıldı, yüzde 60 kusurlu bulunan O.E. ise tutuklandı; ancak 1 ay sonra tahliye edildi. Sürücüler hakkında 'hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmaya ve organ zaafına neden olmak' suçundan dava açıldı. Ankara 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklar, 15 Kasım'daki duruşmada hakim karşısına çıkacak.

'KIZIMIN HAYATINI ÇALDILAR'
Baba Müjdat Aslan, sabah kahvaltısı için marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken kazanın meydana geldiğini söyleyerek, "Eski sac çöp konteyneri 8 metre uçuyor, bize vuruyor. 150-200 kiloluk bir konteyner. Benim omzum ve kaburgalarım kırıldı. Omzum kırık olduğu için sağ tarafımda güç kaybı var. Biraz toparladım. Kızımın şu anda psikolojisi bozuk. Beyin ameliyatı oldu. Kazadan önce sağlıklıydı, hiçbir sorunu yoktu. Kazadan sonra gözleri yüzde 30 görüyor ve epilepsi hastalığı başladı. Doktor sürekli kullanması için ilaç verdi. Gözümüz devamlı kızımızda. Yolda düşerse kalırsa, diye okula annesi götürüyor. Çocuğumun hayatı bitti. Bir kavga, kaza görse korkuyor ağlamaya başlıyor. Kızımın bütün haklarını istiyorum. Kızımın hayatını çaldılar" dedi.

'ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'
Ailenin avukatı Soner Sida Ergin, yargılamanın sürdüğünü, kalıcı organ zaaflarının belirlenmesi açısından dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini söyledi. Ergin, "Kalıcı şekilde babanın sağ omuz bölgesinde çöküklük ve güç kaybı var. Medine Aslan ise yüzde 70 görme kaybı ve oluşan beyin hasarı nedeniyle de epilepsi hastalığı meydana gelmiş durumda. Müvekkillere kusur atfedilmedi. Şüphelilerden biri yüzde 60 oranında daha ağır kusurlu diğeri yüzde 40 oranında kusurlu. 1,5 ay süren bir tutukluluğun ardından yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun maalesef hayatı karardı. Biz en ağır şekilde mağdurların kusurlarına göre cezalandırılması ve üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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