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Kalecik'te Ankarakart dönemi başladı

Ankara'nın çevre ilçelerinde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçları'nda (ÖTA) ANKARAKART sistemine geçiş süreci devam ediyor. 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren Kalecik'te hizmet veren toplam 12 ÖTA’da da ANKARAKART kullanılmaya başlandı.
Kalecik'te Ankarakart dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAKART kullanımının kent genelinde yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

EGO ve Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) ardından çevre ilçelerde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarında da ANKARAKART kullanımını her geçen gün artıyor. 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren Kalecik-Ankara hattında hizmet  veren ÖTA'larda da ANKARAKART kullanılmaya başlandı.

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KALECİK'TE 12 ÖTA'DA ANKARAKART GEÇERLİ
EGO Genel Müdürlüğü, çevre ilçelerde ulaşım hizmeti veren ÖTA'lar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek elektronik ücret toplama sistemi olan ANKARAKART kullanımını yaygınlaştırıyor.

Daha önce Çubuk ve Akyurt ilçelerinde 96 ÖTA'da, Elmadağ ve Kahramankazan'da 47, Sirkeli ve Lalahan'da 28, Hasanoğlan ve Oyaca hattında 24 ÖTA'da ANKARAKART aktif olarak kullanılırken, EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru ile Kalecik'te hizmet veren 12 ÖTA da ANKARAKART uygulamasına geçti.

Kalecik ilçesinde hizmet veren toplam 12 ÖTA’da 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren ANKARAKART sistemine geçildi.

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