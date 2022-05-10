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Kalecik’te jandarma ekipleri, vatandaşlara trafikte uygulamalı eğitim verdi

Kalecik’te jandarma ekipleri, öğrenci ve vatandaşlara jandarma mobil eğitim tırında trafik kurallarını anlattı.
Kalecik’te jandarma ekipleri, vatandaşlara trafikte uygulamalı eğitim verdi

Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ve Kalecik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere ve vatandaşlara trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirmenin sağlanması amacıyla mobil trafik tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile trafik güvenliği konularında uygulamalı eğitimler verildi.

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Eğitimde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla, "Söz konusu insan ise trafikte ’1’ can kaybı bile fazladır." mottosu ile hareket ettiklerine değinen ekipler, yıl içerisinde öğrencilere ve vatandaşlara verilen eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Yüzlerce öğrencinin faydalandığı eğitime Kalecik Belediye Başkanı Av. Dr. Duhan Kalkan da katıldı. Başkan Kalkan, emniyet kemeri simülasyon aracına binerek öğrencilerle birlikte uygulamalı eğitimde yer aldı.

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