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Kalecik’ten gelip TEKNOMER’i gezdiler

Keçiören Belediyesi TEKNOMER Ankara Kalecik’ten gelen 70 öğrenciyi misafir ederek onlara teknolojiyle dolu bir gün yaşattı.
Kalecik’ten gelip TEKNOMER’i gezdiler

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ın da katıldığı gezide öğrencilere TEKNOMER’de gerçekleştirilen faaliyetler ve eğitimler hakkında bilgiler verildi. 

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ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kalecik’ten gelen çocukları Keçiören’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin ilk kalesi Estergon Kalesi Keçiören’dedir. Gençlerimiz için Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor” dedi. 

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TEKNOMER GENÇLERE ULAŞTI

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan da Keçiören Belediyesinin TEKNOMER gibi bir tesisi hizmete sokarak gençlere ulaşma konusunda başarıya ulaştığını belirtti. 

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SANAL GÖZLÜK KEYFİNİ YAŞADILAR

TEKNOMER’i görme şansı bulan gençler ise burayı büyük beğeniyle karşılayarak özellikle sanal gözlük keyfini doyasıya yaşadılar. Öğrenciler daha sonra ilçedeki Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Estergon Kalesi’ni gezdiler. 


 

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