Kale'nin Altın Çocukları “Başkent Kültür Yolu Festivali” ne damga vurdu

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Kale'nin Altın Çocukları" projesinde bir araya gelen çocuklar, “Başkent Kültür Yolu Festivali” ne damga vurdu. Çocuklar verdikleri konserle büyük beğeni topladı.

Sahne “Kale’nin Altın Çocukları”nın oldu. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan “Kale’nin altın çocukları” projesi meyvelerini vermeye başladı. Çocuklar, “Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamında sahne aldı. 2’nci Meclis önünde verdikleri konserde, aldıkları eğitimle birlikte yeteneklerini de gözler önüne seren Kale’nin Altın Çocukları, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

“HEPSİNİN ELİNE SAĞLIK...”

Kale’nin çocuklarının eğitim almasından ve aldıkları eğitimi gözler önüne sermesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımızı toplumsal hayata katmak ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için "Kale'nin Altın Çocukları" projesini başlatmıştık. Proje kapsamında, Kale Mahallesi'nde yaşayan çocuklar için farklı branşlarda; eğitim, gezi ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Kale'de yaşayan çocuklardan bir de ritim grubu kurduk. Grup küçük de olsa bir konser verdi, oldukça beğenildi. Hepsinin eline, emeğine sağlık...” dedi.

DOĞUŞTAN YETENEKLİLER

“Kale'de yaşayan ve müziğe yatkın olan çocuklarımızdan oluşan ritim grubunun daha da önemli yerlere geleceğine inanıyoruz" diyen Başkan Asım Balcı, "Böylesine tarihi ve turistik bir alanda dünyaya gelen çocuklar da adeta doğuştan yetenekli oluyorlar. Her birinde ritim yeteneğinin ve müzik kulağının çok ileride olduğunu gözlemledik. Bu nedenle onların bu yeteneklerini biraz daha geliştirmelerini sağlamak ve henüz keşfedemedikleri yönlerini keşfetmek için ritim dersleri başlattık. Kale'de yaşayan çocuklarımız bu dersler sayesinde daha kaliteli bir müzik eğitimi aldı. Belki de ileride bu yetenekleri sayesinde, toplumsal hayatta daha da ileride olacaklar." ifadelerini kullandı.