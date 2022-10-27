  • BIST 3.934,52
  • Altın 994.79
  • Dolar 18.598
  • Euro 18.5502
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda 18 ekip sunum yaptı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesince düzenlenen ‘Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’ Ankara'da yapıldı.
Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda 18 ekip sunum yaptı

KalDer Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar, The Ankara Otel'deki konferansın açılışında, iki yılın ardından etkinliğin tekrardan yüz yüze düzenlendiğini ve bu yılki katılımın yüksek olduğunu söyledi. Alkışlar, 10'u kaizen, 8'i ise kalite çemberi olmak üzere 18 ekibin sunum yapacağı etkinlikle ekip çalışmasının daha görünür hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

iosiiiii.jpg

14 FOTOĞRAF SERGİLENDİ

Bu amaçla fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirten Alkışlar, yarışmaya beklenenin üzerinde katılım sağlandığını, 3 fotoğrafın ödüle hak kazandığını, 14 fotoğrafın ise sergilenmeye değer görüldüğünü dile getirdi. Açılış konuşmasının ardından "Ekip Çalışmaları Deneyim Paylaşım Paneli" gerçekleştirildi. Panele, TürkTraktör ve Ziraat Makinaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül ve Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit katıldı.

DAHA FAZLA CESARETLENDİ 

Panelde, iş iyileştirme süreçleri ve süreçte yaşanan sorun ve çözümler anlatıldı. İş süreçlerinde nasıl fark yarattıklarına ilişkin bilgi veren konuşmacılar, ekip çalışması ve ekip içi iletişim konusundaki deneyimlerini paylaştı. Ekip çalışmasında ön yargıların kırılması ve önlenmesi konusunda da tavsiyelerde bulunan konuşmacılar, ön yargıdan kurtulmak için işe yeni başlayanları daha fazla cesaretlendirmek gerektiğini kaydetti.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Gül Kreş Adası’nda sivil savunma ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi27 Ekim 2022 Perşembe 02:37
  • Etimesgut’ta bu yıl 7 park tamamlandı, 8'inin inşaatı devam ediyor27 Ekim 2022 Perşembe 01:32
  • Etimesgut Belediyesi Spor Müdürlüğü talep üzerine voleybol kursu açtı27 Ekim 2022 Perşembe 01:25
  • Pursaklar Belediyesi’nde şantiye çalışmaları yakından takip ediliyor27 Ekim 2022 Perşembe 00:28
  • ANKESOB’tan Elmadağlı ziyareti27 Ekim 2022 Perşembe 00:23
  • Etimesgut’ta Orhun Afet ve Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleşti27 Ekim 2022 Perşembe 00:19
  • Sincan Belediyesi ‘Köy Konakları’ projesini hayata geçiriyor27 Ekim 2022 Perşembe 00:14
  • Sincan’da ‘Balkan ve Kırım Türkleri Gecesi’ etkinliği düzenlendi26 Ekim 2022 Çarşamba 02:26
  • Pursaklar Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’na ev sahipliği yapacak26 Ekim 2022 Çarşamba 02:23
  • Keçiören Belediyesi’nin konservatuvar eğitimleri devam ediyor26 Ekim 2022 Çarşamba 02:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti