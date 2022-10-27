Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda 18 ekip sunum yaptı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesince düzenlenen ‘Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’ Ankara'da yapıldı.

KalDer Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar, The Ankara Otel'deki konferansın açılışında, iki yılın ardından etkinliğin tekrardan yüz yüze düzenlendiğini ve bu yılki katılımın yüksek olduğunu söyledi. Alkışlar, 10'u kaizen, 8'i ise kalite çemberi olmak üzere 18 ekibin sunum yapacağı etkinlikle ekip çalışmasının daha görünür hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

14 FOTOĞRAF SERGİLENDİ

Bu amaçla fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirten Alkışlar, yarışmaya beklenenin üzerinde katılım sağlandığını, 3 fotoğrafın ödüle hak kazandığını, 14 fotoğrafın ise sergilenmeye değer görüldüğünü dile getirdi. Açılış konuşmasının ardından "Ekip Çalışmaları Deneyim Paylaşım Paneli" gerçekleştirildi. Panele, TürkTraktör ve Ziraat Makinaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül ve Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit katıldı.

DAHA FAZLA CESARETLENDİ

Panelde, iş iyileştirme süreçleri ve süreçte yaşanan sorun ve çözümler anlatıldı. İş süreçlerinde nasıl fark yarattıklarına ilişkin bilgi veren konuşmacılar, ekip çalışması ve ekip içi iletişim konusundaki deneyimlerini paylaştı. Ekip çalışmasında ön yargıların kırılması ve önlenmesi konusunda da tavsiyelerde bulunan konuşmacılar, ön yargıdan kurtulmak için işe yeni başlayanları daha fazla cesaretlendirmek gerektiğini kaydetti.



