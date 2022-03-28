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Kalpten Kalbe adlı tiyatro oyunu izleyicilerinden tam not aldı

Yenimahalle Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü’nde Başkent sakinlerine muhteşem bir oyunla tiyatro keyfi yaşattı. “Kalpten Kalbe” adlı tiyatro oyununa tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kalpten Kalbe adlı tiyatro oyunu izleyicilerinden tam not aldı

Festival kapsamında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çok sayıda izleyici katıldı.

img_2999.jpgDans ve komedi aynı sahnede buluştu
Usta oyuncular Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un sahne aldığı tek perdelik müzikli komedi türünde ki “Kalpten Kalbe” oyunu, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Üç farklı bölümden oluşan, üç farklı kadın ve  erkek karakterin yer aldığı kalpten kalbe adlı oyunun birinci bölümünde hayatlarında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ancak birbirlerini tanıdıktan sonra bekledikleri aşkla tanışan çiftin hikayesi seyirciye başarıyla aktarıldı. Oyunun ikinci bölümünde de birçok kez boşanmaya çalışan ancak bir türlü başaramayan Leyla ve Tarık çiftinin yaşadığı zorluklar sahneye yansıdı. Oyunun son bölümünde ise dördüncü evliliğini yapmak üzere olan ve çok sayıda talihsizlik yaşayan Nihal’in, kendisine yardım eden kardeşi Nihat ile hikayelerine yer verildi. 

Yapımcılığını Epizot Görsel Sanatların üstlendiği,Peter Quilter’in yazdığı, Serkan Budak’ın yönettiği ve müzik editörlüğünü Metin Özülkü’nün yaptığı “Kalpten Kalbe” oyunu, yaşanan hikayeleri şarkılar ve dans gösterileri eşliğinde seyirciye ustalıkla yansıtmayı başardı. 

Sanata ve sanatçıya desteğimizi sürdüreceğiz
Seyirciden büyük alkış toplayan oyunun sonunda oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak Tiyatro Festivalimiz devam ediyor. Dünya Tiyatro Günü’nde böylesine değerli bir tiyatro grubunu ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Tiyatro sanatına gönül vermiş ve aramızdan ayrılan sanatçılarımızı da rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de sanata ve sanatçıya sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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