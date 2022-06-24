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Kangal köpeği merkezinde damızlık ve yavru hedefine ulaşıldı
Kangal köpeği merkezinde damızlık ve yavru hedefine ulaşıldı
Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliğinin korunması çalışmalarının yürütüldüğü Sivas'taki Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nde kısa sürede damızlık ve yavru hedefine ulaşıldı.
24 Haziran 2022 Cuma 13:27
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.