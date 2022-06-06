  • BIST 2.647,42
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5816
  • Euro 17.8212
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Kanun, ney ve piyano üçlüsü 'Tanini Trio' müzikseverlerle buluştu

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Tahir Aydoğdu, Burçin Büke ve Bilgin Canaz, Türk ve Batı ezgilerinden oluşan repertuvarlarını müzikseverlere sundu.
Kanun, ney ve piyano üçlüsü 'Tanini Trio' müzikseverlerle buluştu

Kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, piyanist Burçin Büke ve neyzen Bilgin Canaz "Tanini Trio" konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser, CSO Ada Ankara Yerleşkesi Mavi Salon'da düzenlendi.

Tahir Aydoğdu, Burçin Büke ve Bilgin Canaz tarafından 2006'da kurulan Tanini Trio, Tanburi Cemil Bey'in Çeçen Kızı, Nikriz Sirto, Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım, Sultan Abdülaziz'in Valse Davet, Bilgin Canaz'ın bestesi Meleklerin Hüznü, Burçin Büke'nin bestelediği Foça Tangosu ile Major Segah, Libertango eserlerini seslendirdi.

Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait olan Bir Demet Yasemen eserinde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler konseri ayakta alkışladı.

"Seyirciyle iletişim kurmayı çok seviyoruz"
Tahir Aydoğdu, konser sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu dolu geçen bir festivalde sanatseverlerle buluşmaktan mutlu olduklarını, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin dünyadaki örneklerini aratmayacak nitelikte olduğunu söyledi.

"İnteraktif bir konser oldu. Seyirciyle iletişim kurmayı çok seviyoruz. Hem türkü hem şarkı okuttuk, bugün çok mutluyuz. Hep böyle geniş repertuvarla sahne alıyoruz." diyen Aydoğdu, sanatseverleri Tanini Trio'nun konserlerine davet etti.

Piyanist Büke de, "Ankara'ya yakışan budur. Her zaman konser olmalı Ankara'da. Benim öğrencilik yıllarımda başkentte hep konser olurdu, böyle devam etmeli. Konser salonları yetmemeli. Çok iyi müzisyenlerimiz var, dansçılarımız, operacılarımız var, duyurulmalı ve sanatçılar daha çok sahnede olmalı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde anket çalışması başlattı06 Haziran 2022 Pazartesi 00:20
  • Ankara Adliyesinde sahipsiz hayvanlar için 'kedi sokağı' ve 'köpek sitesi' inşa edildi05 Haziran 2022 Pazar 11:13
  • Ata'nın sevdiği şarkılar, İkinci Meclis'in bahçesinde seslendirilecek05 Haziran 2022 Pazar 11:11
  • AKK Başkanı Yılmaz'dan Dünya Çevre Günü mesajı05 Haziran 2022 Pazar 10:32
  • Sokak tabelalarında QR kod dönemi başlıyor04 Haziran 2022 Cumartesi 04:20
  • Bir Adam Yaratmak tiyatro oyunu ile seyirciyle buluştu04 Haziran 2022 Cumartesi 00:28
  • Yenimahalle Belediyesi yüzme takımının minik sporcuları birinciliğe kulaç attı04 Haziran 2022 Cumartesi 00:28
  • Pursaklar'da ekmek israfına kutulu çözüm04 Haziran 2022 Cumartesi 00:26
  • Mamak’ta temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.04 Haziran 2022 Cumartesi 00:25
  • Kızılcahamam'da yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı04 Haziran 2022 Cumartesi 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti