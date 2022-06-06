Kanun, ney ve piyano üçlüsü 'Tanini Trio' müzikseverlerle buluştu

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Tahir Aydoğdu, Burçin Büke ve Bilgin Canaz, Türk ve Batı ezgilerinden oluşan repertuvarlarını müzikseverlere sundu.

Kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, piyanist Burçin Büke ve neyzen Bilgin Canaz "Tanini Trio" konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser, CSO Ada Ankara Yerleşkesi Mavi Salon'da düzenlendi.

Tahir Aydoğdu, Burçin Büke ve Bilgin Canaz tarafından 2006'da kurulan Tanini Trio, Tanburi Cemil Bey'in Çeçen Kızı, Nikriz Sirto, Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım, Sultan Abdülaziz'in Valse Davet, Bilgin Canaz'ın bestesi Meleklerin Hüznü, Burçin Büke'nin bestelediği Foça Tangosu ile Major Segah, Libertango eserlerini seslendirdi.

Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait olan Bir Demet Yasemen eserinde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler konseri ayakta alkışladı.

"Seyirciyle iletişim kurmayı çok seviyoruz"

Tahir Aydoğdu, konser sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu dolu geçen bir festivalde sanatseverlerle buluşmaktan mutlu olduklarını, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin dünyadaki örneklerini aratmayacak nitelikte olduğunu söyledi.

"İnteraktif bir konser oldu. Seyirciyle iletişim kurmayı çok seviyoruz. Hem türkü hem şarkı okuttuk, bugün çok mutluyuz. Hep böyle geniş repertuvarla sahne alıyoruz." diyen Aydoğdu, sanatseverleri Tanini Trio'nun konserlerine davet etti.

Piyanist Büke de, "Ankara'ya yakışan budur. Her zaman konser olmalı Ankara'da. Benim öğrencilik yıllarımda başkentte hep konser olurdu, böyle devam etmeli. Konser salonları yetmemeli. Çok iyi müzisyenlerimiz var, dansçılarımız, operacılarımız var, duyurulmalı ve sanatçılar daha çok sahnede olmalı." dedi.